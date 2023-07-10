Зеленский встретится на саммите НАТО с Байденом и другими союзниками (видео)

Владимир Зеленский подчеркнул в очередной раз, что Украине нужны четкие гарантии

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден встретятся на саммите НАТО в Вильнюсе. Встреча состоится в кулуарах саммита.

Об этом сообщил журналист Politico Джонатан Лемайр в своем Twitter. А сам украинский президент подтвердил эту информацию.

У Джо Байдена запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. Украинский президент также упомянул, что в Вильнюсе пройдут двусторонние встречи между некоторыми странами.

"В Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня – страны Европы, Америка, Канада, Япония… Приоритеты совершенно очевидны – это противовоздушная оборона для наших городов, для всех громад на всей территории страны, мы работаем над созданием полноценного воздушного щита", — сказал он в видеообращении в понедельник.

Владимир Зеленский отметил, что переговоры коснутся оружия для фронта и других средствах защиты безопасности Украины. Кроме того, Украина готовится к саммиту НАТО, хотя в большинстве своем эта работа за кулисами.

"Все все понимают, каждый лидер, каждое государство, даже если озвучиваются разные позиции. Очевидно, что Украина заслуживает быть в Альянсе. Не сейчас, сейчас война, но нам нужен четкий сигнал именно сейчас. Благодарен всем странам, которые одобрили соглашения касательно нашей интеграции в НАТО. Большинство Альянса за нас", — подчеркнул президент.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие ожидания Польши от саммита НАТО. Президент страны уверен, что будущую архитектуру европейской безопасности сложно представить без Украины.