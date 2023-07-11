Турция разблокировала путь Швеции в НАТО: что получит взамен

Стороны достигли компромисса в вопросах НАТО и ЕС

Турция согласилась разблокировать заявку Швеции в НАТО, а в ответ получила гарантии поддержки на пути в ЕС.

Как передает пресс-служба НАТО, об этом стало известно после встречи генсека Альянса Йенса Столтенберга, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Отмечается, что Эрдоган пообещал направить в парламент страны протокол о ратификации заявки Швеции и гарантировать его рассмотрение в "ближайшее время".

В ответ на это Швеция согласилась активизировать работу по борьбе с терроризмом. Кроме того, она пообещала всячески способствовать сближению Турции с Евросоюзом.

"На что сегодня согласилась Швеция как член ЕС – это активно поддерживать усилия Турции по возрождению процесса вступления в ЕС и помочь в модернизации таможенного союза Турции и ЕС и визовую либерализацию", — сказал Столтенберг.

Он также добавил, что НАТО не имеет отношения к переговорам Турции и ЕС, однако все равно приветствует двухстороннее соглашение.

Как сообщалось ранее, подобные заявления сделаны на фоне старта саммита НАТО в Вильнюсе, на котором должен присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский.