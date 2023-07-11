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Вильнюс стал Украиной: организаторы саммита НАТО сделали мощный жест (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
Литва символически поддержала Украину Новость обновлена 11 июля 2023, 00:19
Литва символически поддержала Украину. Фото Юлия Забелина, "Телеграф"

В литовской столице были вывешены тысячи украинских флагов.

В литовской столице Вильнюсе, которая 11-12 июля принимает саммит НАТО, вывесили не менее 33 тысяч украинских флагов.

Вильнюсский муниципалитет присоединился к поддержке вступления Украины в НАТО и символически избрал количество флагов, поскольку Украина могла бы стать 33-м членом НАТО.

"С начала войны мы активно поддерживаем Украину. Мы хотим, чтобы наша поддержка была видна и во время саммита НАТО. Мы понимаем масштаб и важность этой встречи в контексте мировых политических событий, понимаем и возможность обратить еще больше внимания мира на положение в Украине и на ее желание стать членом Альянса", – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Столичный горсовет одобрил резолюцию по участию в инициативе "Поднимаю флаг за Украину в НАТО", организованную общественными организациями "Сильные вместе" и Blue/Yellow. Флаги приобрели и развесили на средства организаторов.

Кроме того, власти города призвали жителей и администраторов многоквартирных домов также принять участие в акции и украсить здания.

Журналистка "Телеграфа" Юлия Забелина видела, как столица Литвы украсилась сине-желтыми цветами.

На время саммита НАТО Вильнюс украсили 33 тысяч украинских флагов
В Вильнюсе развесили тысячи украинских флагов
На время саммита НАТО Вильнюс украсили 33 тысяч украинских флагов
Здания тоже украсили сине-желтыми флагами
На время саммита НАТО Вильнюс украсили 33 тысяч украинских флагови
На время саммита НАТО Вильнюс украсили 33 тысяч украинских флагови
В Вильнюсе наглядно показали: Украина будет в Альянсе
На время саммита НАТО Вильнюс украсили 33 тысяч украинских флагов
Флаги и надписи есть даже на автобусах

Флаги Украины здесь повсюду и это реальная поддержка. В Вильнюсе наглядно объяснили, что Украина будет в Альянсе. И возможно, именно благодаря такому мощному жесту и начнется вступление Украины в НАТО.

На время саммита НАТО Вильнюс украсили 33 тысяч украинских флагов
На время саммита НАТО Вильнюс украсили 33 тысяч украинских флагов
"Пока вы ждете этого автобуса, Украина ждет, чтобы стать членом НАТО"
На время саммита НАТО Вильнюс украсили 33 тысяч украинских флагов
На время саммита НАТО Вильнюс украсили 33 тысяч украинских флагов
"У вас есть то, что нужно НАТО?"

Фото и видео: Юлия Забелина

Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе – это первый саммит Североатлантического альянса, который принимает Литва. Украина ожидает конкретных решений относительно евроатлантического будущего и системной военно-технической поддержки со стороны НАТО.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг раскрыл некоторые детали саммита и заверил, что речь пойдет о приближении Украины к Альянсу.

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#НАТО #Литва #Вильнюс #Саммит НАТО