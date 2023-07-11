Вильнюс стал Украиной: организаторы саммита НАТО сделали мощный жест (фото)

В литовской столице были вывешены тысячи украинских флагов.

В литовской столице Вильнюсе, которая 11-12 июля принимает саммит НАТО, вывесили не менее 33 тысяч украинских флагов.

Вильнюсский муниципалитет присоединился к поддержке вступления Украины в НАТО и символически избрал количество флагов, поскольку Украина могла бы стать 33-м членом НАТО.

"С начала войны мы активно поддерживаем Украину. Мы хотим, чтобы наша поддержка была видна и во время саммита НАТО. Мы понимаем масштаб и важность этой встречи в контексте мировых политических событий, понимаем и возможность обратить еще больше внимания мира на положение в Украине и на ее желание стать членом Альянса", – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Столичный горсовет одобрил резолюцию по участию в инициативе "Поднимаю флаг за Украину в НАТО", организованную общественными организациями "Сильные вместе" и Blue/Yellow. Флаги приобрели и развесили на средства организаторов.

Кроме того, власти города призвали жителей и администраторов многоквартирных домов также принять участие в акции и украсить здания.

Журналистка "Телеграфа" Юлия Забелина видела, как столица Литвы украсилась сине-желтыми цветами.

В Вильнюсе развесили тысячи украинских флагов

Здания тоже украсили сине-желтыми флагами

В Вильнюсе наглядно показали: Украина будет в Альянсе

Флаги и надписи есть даже на автобусах

Флаги Украины здесь повсюду и это реальная поддержка. В Вильнюсе наглядно объяснили, что Украина будет в Альянсе. И возможно, именно благодаря такому мощному жесту и начнется вступление Украины в НАТО.

"Пока вы ждете этого автобуса, Украина ждет, чтобы стать членом НАТО"

"У вас есть то, что нужно НАТО?"

Фото и видео: Юлия Забелина

Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе – это первый саммит Североатлантического альянса, который принимает Литва. Украина ожидает конкретных решений относительно евроатлантического будущего и системной военно-технической поддержки со стороны НАТО.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг раскрыл некоторые детали саммита и заверил, что речь пойдет о приближении Украины к Альянсу.