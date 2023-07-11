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Вільнюс став Україною: організатори саміту НАТО зробили потужний жест (фото)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
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Автор
Литва символічно підтримала Україну Новина оновлена 11 липня 2023, 00:19
Литва символічно підтримала Україну. Фото Юлія Забєліна, "Телеграф"

У литовській столиці вивісили тисячі українських прапорів.

У литовській столиці Вільнюсі, яка 11-12 липня приймає саміт НАТО, вивісили щонайменше 33 тисячі українських прапорів.

Вільнюський муніципалітет приєднався до підтримки вступу України до НАТО та символічно обрав кількість прапорів, оскільки Україна могла б стати 33-м членом НАТО.

"Від початку війни ми активно підтримуємо Україну. Ми хочемо, щоб нашу підтримку було видно і під час саміту НАТО. Ми розуміємо масштаб і важливість цієї зустрічі в контексті світових політичних подій, розуміємо і можливість звернути ще більше уваги світу на становище в Україні та на її бажання стати членом альянсу", – сказав мер Вільнюса Валдас Бенкунскас.

Столична міськрада схвалила резолюцію щодо участі в ініціативі "Підіймаю прапор за Україну в НАТО", яку організовують громадські організації "Сильні разом" і Blue/Yellow. Прапори придбали та розвісили коштом організаторів.

Крім того, влада міста закликала жителів і адміністраторів багатоквартирних будинків також взяти участь у акції і прикрасити будівлі.

Журналістка "Телеграфу" Юлія Забєліна бачила, як столиця Литви замайоріла синьо-жовтими кольорами.

На час саміту НАТО Вільнюс прикрасили 33 тисячі українських прапорів
У Вільнюсі розвісили тисячі українських прапорів
На час саміту НАТО Вільнюс прикрасили 33 тисячі українських прапорів
Будівлі теж прикрасила синьо-жовтими прапорами
На час саміту НАТО Вільнюс прикрасили 33 тисячі українських прапорів
На час саміту НАТО Вільнюс прикрасили 33 тисячі українських прапорів
У Вільнюсі наочно пояснили: Україна буде в Альянсі
На час саміту НАТО Вільнюс прикрасили 33 тисячі українських прапорів
Прапори та написи є навіть на автобусах

Прапори України тут всюди і це — реальна підтримка. У Вільнюсі наочно пояснили — Україна буде в Альянсі. І можливо саме завдяки такому потужному жесту і розпочнеться вступ України до НАТО.

На час саміту НАТО Вільнюс прикрасили 33 тисячі українських прапорів
На час саміту НАТО Вільнюс прикрасили 33 тисячі українських прапорів
"Поки ви чекаєте на цей автобус, Україна чекає, щоб стати членом НАТО"
На час саміту НАТО Вільнюс прикрасили 33 тисячі українських прапорів
На час саміту НАТО Вільнюс прикрасили 33 тисячі українських прапорів
"У вас є те, що потрібно НАТО?"

Фото і відео: Юлія Забєліна

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі — це перший саміт Північноатлантичного альянсу, який приймає Литва. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо євроатлантичного майбутнього та системної військово-технічної підтримки з боку НАТО.

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг розкрив деякі деталі саміту та запевнив, що йтиметься про наближення України до Альянсу.

Теги:
#НАТО #Литва #Вільнюс #Саміт НАТО