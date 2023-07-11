Вільнюс став Україною: організатори саміту НАТО зробили потужний жест (фото)

У литовській столиці вивісили тисячі українських прапорів.

У литовській столиці Вільнюсі, яка 11-12 липня приймає саміт НАТО, вивісили щонайменше 33 тисячі українських прапорів.

Вільнюський муніципалітет приєднався до підтримки вступу України до НАТО та символічно обрав кількість прапорів, оскільки Україна могла б стати 33-м членом НАТО.

"Від початку війни ми активно підтримуємо Україну. Ми хочемо, щоб нашу підтримку було видно і під час саміту НАТО. Ми розуміємо масштаб і важливість цієї зустрічі в контексті світових політичних подій, розуміємо і можливість звернути ще більше уваги світу на становище в Україні та на її бажання стати членом альянсу", – сказав мер Вільнюса Валдас Бенкунскас.

Столична міськрада схвалила резолюцію щодо участі в ініціативі "Підіймаю прапор за Україну в НАТО", яку організовують громадські організації "Сильні разом" і Blue/Yellow. Прапори придбали та розвісили коштом організаторів.

Крім того, влада міста закликала жителів і адміністраторів багатоквартирних будинків також взяти участь у акції і прикрасити будівлі.

Журналістка "Телеграфу" Юлія Забєліна бачила, як столиця Литви замайоріла синьо-жовтими кольорами.

У Вільнюсі розвісили тисячі українських прапорів

Будівлі теж прикрасила синьо-жовтими прапорами

У Вільнюсі наочно пояснили: Україна буде в Альянсі

Прапори та написи є навіть на автобусах

Прапори України тут всюди і це — реальна підтримка. У Вільнюсі наочно пояснили — Україна буде в Альянсі. І можливо саме завдяки такому потужному жесту і розпочнеться вступ України до НАТО.

"Поки ви чекаєте на цей автобус, Україна чекає, щоб стати членом НАТО"

"У вас є те, що потрібно НАТО?"

Фото і відео: Юлія Забєліна

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі — це перший саміт Північноатлантичного альянсу, який приймає Литва. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо євроатлантичного майбутнього та системної військово-технічної підтримки з боку НАТО.

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг розкрив деякі деталі саміту та запевнив, що йтиметься про наближення України до Альянсу.