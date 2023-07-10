Застал всех врасплох. Эрдоган хочет в ЕС в обмен на членство Швеции в НАТО

Шведская сторона уже долго убеждает Турцию дать добро на вступление в Альянс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне саммита НАТО в Вильнюсе ошеломил мир новым неожиданным условием вступления Швеции в Альянс. Эрдоган заявил, что его страна поддержит заявку Швеции, если Евросоюз возобновит давно остановившиеся переговоры о членстве его страны.

Новое требование

Перед вылетом на саммит НАТО в Литве в телевизионном выступлении для СМИ Эрдоган сказал, что озвучил свое новое требование президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора в воскресенье.

"Сначала откройте путь к членству Турции в Евросоюзе, а затем мы откроем его для Швеции, так же как мы открыли его для Финляндии. Я хотел бы подчеркнуть одну реальность. Турция ждала у входной двери ЕС 50 лет. Почти все члены НАТО являются членами ЕС. Сейчас я обращаюсь к этим странам, которые заставляют Турцию ждать более 50 лет, и я снова обращусь к ним в Вильнюсе", — сказал Эрдоган.

Турция впервые подала заявку на членство в Европейском экономическом сообществе, предшественнике ЕС, в 1987 году. Она стала страной-кандидатом по вступлению в ЕС в 1999 году и официально начала переговоры о членстве с блоком в 2005 году. Но в 2016 году переговоры зашли в тупик из-за обеспокоенности европейцев по поводу нарушений прав человека Турцией.

Застад всех врасплох

Европейская комиссия быстро развеяла мнение, что вступление в ЕС и членство в НАТО каким-то образом переплетены, настаивая, что эти два процесса были "отдельными" и происходили "параллельно".

"Евросоюз имеет очень структурированный процесс расширения с четким набором шагов, которые должны сделать все страны-кандидаты", — сказала замглавы Комиссии Дана Спинант на брифинге для СМИ.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что эти два вопроса не следует увязывать.

"Швеция отвечает всем требованиям для членства в НАТО. Другой вопрос (стремление Турции вступить в ЕС, — ред.) не связан с ним, и поэтому я не думаю, что его следует рассматривать как связанный вопрос", — сказал Шольц.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал соблюдать договоренности саммита в Мадриде о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, когда Швеции выдвинули конкретный список условий для членства. В свою очередь, Швеция выполнила требования: сняла ограничения на экспорт оружия, улучшила сотрудничество с Турцией в борьбе с терроризмом и внесла поправки к конституции в части антитеррористического законодательства. По мнению генсека, положительное решение по Швеции еще могут быть приняты во время этого саммита.

Новый гамбит Эрдогана неожиданно застанет шведских переговорщиков, ЕС и даже генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, говорит доцент кафедры политологии Шведского университета обороны Малена Бриц, передает The Local.

"Это (переговоры о членстве в ЕС, — ред.) не то, над чем НАТО имеет контроль. Если Эрдоган будет придерживаться идеи, что Турция не впустит Швецию в НАТО, пока переговоры о членстве Турции в ЕС не начнутся снова, тогда Швеции и НАТО придется подумать о другом решении", — считает Бриц.

Шаг Эрдогана застал НАТО врасплох, говорит эксперт из Турции в Шведском институте иностранных дел Арас Линд:

"Это произошло внезапно. Мне трудно поверить, что что-то подобное станет реальностью, хотя, возможно, будет какое-то совместное заявление стран ЕС. Я не думаю, что ни одна из стран ЕС, которые также являются членами НАТО, были готовы к этому вопросу", — заявил Линд.

В любом случае, сегодня премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон должен встретиться с Эрдоганом в последней попытке получить одобрение заявки страны на вступление в НАТО перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Как Турция блокировала вступление Швеции в это

Швеция подала заявку на вступление в НАТО более года назад вместе с Финляндией, но сразу столкнулась с рядом препятствий. Швеция имела много претензий Турция, а Венгрия также не поддержала заявку, заявив, что не будет затягивать процесс, если Турция изменит свою позицию.

Препятствия Турции были связаны с поддержкой Швецией курдских групп, которые Анкара считает террористическими. С тех пор Швеция внесла изменения в свое законодательство, а также отменила эмбарго на поставку оружия, которое оно ввело против Турции в 2019 году, передает The Local. В прошлом месяце правительство Швеции также согласилось экстрадировать мужчину, осужденного за торговлю наркотиками, поддерживавшего прокурдскую милицию PKK.

После чего Эрдоган сказал, что Швеция сделала шаги в правильном направлении, но у него все еще есть некоторые претензии.

Если Турция не даст добро на вступление сейчас, остается в июле саммит НАТО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-й страной НАТО.