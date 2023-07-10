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Застав усіх зненацька. Ердоган хоче в ЄС в обмін на членство Швеції в НАТО

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Анастасія Галата Анастасія Галата
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Ердоган прив'язав вимогу відновлення переговорів про вступ до ЄС до схвалення заявки Швеції та вступ до НАТО
Ердоган прив'язав вимогу відновлення переговорів про вступ до ЄС до схвалення заявки Швеції та вступ до НАТО. Фото Recep Tayyip Erdoğan/ Facebook

Шведська сторона вже довго переконує Туреччину дати добро на вступ в Альянс

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган напередодні саміту НАТО у Вільнюсі приголомшив світ новою несподіваною умовою для вступу Швеції в Альянс. Ердоган заявив, що його країна підтримає заявку Швеції, якщо Євросоюз відновить переговори про членство його країни, які давно зупинилися.

Нова вимога

Перед вильотом на саміт НАТО в Литві у телевізійному виступі для ЗМІ Ердоган сказав, що озвучив цю свою нову вимогу президенту США Джо Байдену під час телефонної розмови у неділю.

"Спочатку відкрийте шлях до членства Туреччини в Євросоюзі, а потім ми відкриємо його для Швеції, так само як ми відкрили його для Фінляндії. Я хотів би підкреслити одну реальність. Туреччина чекала біля вхідних дверей ЄС 50 років. Майже всі члени НАТО є членами ЄС. Зараз я звертаюся до цих країн, які змушують Туреччину чекати понад 50 років, і я знову звернуся до них у Вільнюсі", — сказав Ердоган.

Туреччина вперше подала заявку на членство в Європейській економічній спільноті, попереднику ЄС, у 1987 році. Вона стала країною-кандидатом на вступ до ЄС у 1999 році та офіційно розпочала переговори про членство з блоком у 2005 році. Але у 2016 році переговори зайшли в глухий кут через стурбованість європейців щодо порушень прав людини Туреччиною.

Застав усіх зненацька

Європейська комісія швидко розвіяла думку про те, що вступ до ЄС і членство в НАТО якимось чином переплетені, наполягаючи, що ці два процеси були "окремими" і відбувалися "паралельно".

"Євросоюз має дуже структурований процес розширення з чітким набором кроків, які мають зробити всі країни-кандидати", — сказала заступник речника Комісії Дана Спінант на брифінгу для ЗМІ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що ці два питання не слід пов’язувати.

"Швеція відповідає всім вимогам для членства в НАТО. Інше питання (прагнення Туреччини вступити в ЄС, — ред.) не пов’язане з ним, і тому я не думаю, що його слід розглядати як пов’язане питання", — сказав Шольц

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав дотримувалися домовленостей тогорічного саміту в Мадриді щодо вступу Швеції та Фінляндії в НАТО, коли Швеції висунули конкретний список умов для членства. Своєю чергою Швеція виконала вимоги: зняла обмеження на експорт зброї, покращила співпрацю з Туреччиною в боротьбі з тероризмом і внесла поправки до конституції в частині антитерористичного законодавства. На думку генсека, позитивне рішення щодо Швеції ще можуть ухвалити під час цього саміту.

Новий гамбіт Ердогана застане зненацька шведських перемовників, ЄС і навіть генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, каже доцент кафедри політології Шведського університету оборони Малена Бріц, передає The Local.

"Це (переговори про членство в ЄС, — ред.) не те, над чим НАТО має контроль. Якщо Ердоган буде дотримуватися ідеї, що Туреччина не впустить Швецію в НАТО, доки переговори про членство Туреччини в ЄС не почнуться знову, тоді Швеції та НАТО доведеться подумати про інше рішення", — вважає Бріц.

Крок Ердогана застав НАТО зненацька, каже експерт з Туреччини у Шведському інституті закордонних справ Арас Лінд:

"Це сталося раптово. Мені важко повірити, що щось подібне стане реальністю, хоча, можливо, буде якась спільна заява країн ЄС. Я не думаю, що жодна з країн ЄС, які також є членами НАТО були готові до цього питання", — заявив Лінд.

У будь-якому випадку сьогодні прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон має зустрітися з Ердоганом в останній спробі отримати схвалення заявки країни на вступ до НАТО перед самітом НАТО у Вільнюсі.

Як Туреччина блокувала вступ Швеції до цього

Швеція подала заявку на вступ до НАТО більше як рік тому разом з Фінляндією, але одразу зіткнулася з рядом перешкод. До Швеції мала багато претензій Туреччина, а Угорщина також не підтримала заявку, заявивши, що не затягуватиме процес, якщо Туреччина змінить свою позицію.

Перешкоди з боку Туреччини були пов’язані з підтримкою Швецією курдських груп, які Анкара вважає терористичними. Відтоді Швеція внесла зміни у своє законодавство, а також скасувала ембарго на постачання зброї, яке вона ввела проти Туреччини у 2019 році, передає The Local. Минулого місяця уряд Швеції також погодився екстрадувати чоловіка, засудженого за торгівлю наркотиками, який підтримував прокурдську міліцію PKK.

Після чого Ердоган сказав, що Швеція зробила кроки в правильному напрямку, але він все ще має деякі претензії.

Якщо Туреччина не дасть добро на вступ зараз, залишається ще саміт НАТО у липні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-ю країною НАТО.

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