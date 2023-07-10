Застав усіх зненацька. Ердоган хоче в ЄС в обмін на членство Швеції в НАТО

Шведська сторона вже довго переконує Туреччину дати добро на вступ в Альянс

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган напередодні саміту НАТО у Вільнюсі приголомшив світ новою несподіваною умовою для вступу Швеції в Альянс. Ердоган заявив, що його країна підтримає заявку Швеції, якщо Євросоюз відновить переговори про членство його країни, які давно зупинилися.

Нова вимога

Перед вильотом на саміт НАТО в Литві у телевізійному виступі для ЗМІ Ердоган сказав, що озвучив цю свою нову вимогу президенту США Джо Байдену під час телефонної розмови у неділю.

"Спочатку відкрийте шлях до членства Туреччини в Євросоюзі, а потім ми відкриємо його для Швеції, так само як ми відкрили його для Фінляндії. Я хотів би підкреслити одну реальність. Туреччина чекала біля вхідних дверей ЄС 50 років. Майже всі члени НАТО є членами ЄС. Зараз я звертаюся до цих країн, які змушують Туреччину чекати понад 50 років, і я знову звернуся до них у Вільнюсі", — сказав Ердоган.

Туреччина вперше подала заявку на членство в Європейській економічній спільноті, попереднику ЄС, у 1987 році. Вона стала країною-кандидатом на вступ до ЄС у 1999 році та офіційно розпочала переговори про членство з блоком у 2005 році. Але у 2016 році переговори зайшли в глухий кут через стурбованість європейців щодо порушень прав людини Туреччиною.

Застав усіх зненацька

Європейська комісія швидко розвіяла думку про те, що вступ до ЄС і членство в НАТО якимось чином переплетені, наполягаючи, що ці два процеси були "окремими" і відбувалися "паралельно".

"Євросоюз має дуже структурований процес розширення з чітким набором кроків, які мають зробити всі країни-кандидати", — сказала заступник речника Комісії Дана Спінант на брифінгу для ЗМІ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що ці два питання не слід пов’язувати.

"Швеція відповідає всім вимогам для членства в НАТО. Інше питання (прагнення Туреччини вступити в ЄС, — ред.) не пов’язане з ним, і тому я не думаю, що його слід розглядати як пов’язане питання", — сказав Шольц

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав дотримувалися домовленостей тогорічного саміту в Мадриді щодо вступу Швеції та Фінляндії в НАТО, коли Швеції висунули конкретний список умов для членства. Своєю чергою Швеція виконала вимоги: зняла обмеження на експорт зброї, покращила співпрацю з Туреччиною в боротьбі з тероризмом і внесла поправки до конституції в частині антитерористичного законодавства. На думку генсека, позитивне рішення щодо Швеції ще можуть ухвалити під час цього саміту.

Новий гамбіт Ердогана застане зненацька шведських перемовників, ЄС і навіть генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, каже доцент кафедри політології Шведського університету оборони Малена Бріц, передає The Local.

"Це (переговори про членство в ЄС, — ред.) не те, над чим НАТО має контроль. Якщо Ердоган буде дотримуватися ідеї, що Туреччина не впустить Швецію в НАТО, доки переговори про членство Туреччини в ЄС не почнуться знову, тоді Швеції та НАТО доведеться подумати про інше рішення", — вважає Бріц.

Крок Ердогана застав НАТО зненацька, каже експерт з Туреччини у Шведському інституті закордонних справ Арас Лінд:

"Це сталося раптово. Мені важко повірити, що щось подібне стане реальністю, хоча, можливо, буде якась спільна заява країн ЄС. Я не думаю, що жодна з країн ЄС, які також є членами НАТО були готові до цього питання", — заявив Лінд.

У будь-якому випадку сьогодні прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон має зустрітися з Ердоганом в останній спробі отримати схвалення заявки країни на вступ до НАТО перед самітом НАТО у Вільнюсі.

Як Туреччина блокувала вступ Швеції до цього

Швеція подала заявку на вступ до НАТО більше як рік тому разом з Фінляндією, але одразу зіткнулася з рядом перешкод. До Швеції мала багато претензій Туреччина, а Угорщина також не підтримала заявку, заявивши, що не затягуватиме процес, якщо Туреччина змінить свою позицію.

Перешкоди з боку Туреччини були пов’язані з підтримкою Швецією курдських груп, які Анкара вважає терористичними. Відтоді Швеція внесла зміни у своє законодавство, а також скасувала ембарго на постачання зброї, яке вона ввела проти Туреччини у 2019 році, передає The Local. Минулого місяця уряд Швеції також погодився екстрадувати чоловіка, засудженого за торгівлю наркотиками, який підтримував прокурдську міліцію PKK.

Після чого Ердоган сказав, що Швеція зробила кроки в правильному напрямку, але він все ще має деякі претензії.

Якщо Туреччина не дасть добро на вступ зараз, залишається ще саміт НАТО у липні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-ю країною НАТО.