Зерновий шантаж: що путін намагається випросити у Заходу

Диктатор вимагає послаблень, і ООН вже має пропозицію

Президент рф володимир путін вирішив підвищити ставки і виторгувати послаблення санкцій для росії шляхом чергового шантажу — заявивши, що виходить із зернового договору. Одним із "лотів" у цих торгах може стати підключення російських банків або їх дочірніх компаній до системи SWIFT.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив політичний аналітик Олег Лісний.

"Спроби путіна виторгувати ослаблення санкцій продиктовані розумінням того, що в Європі є політики, готові піти на таку угоду, щоб послабити продовольчу кризу в країнах, що розвиваються. Насправді, подібне "вирішення проблеми" лише посилить її, адже намацавши слабке місце Заходу, надалі кремль вимагатиме зниження санкційного тиску в обмін на кожне продовження угоди, тобто раз на два місяці", — пояснює експерт.

Надії путіна на успіх його шантажу не безпідставні: за даними Reuters, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вже запропонував кремлівському диктатору розблокувати доступ дочірньої компанії підсанкційного Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів в обмін на пролонгацію зернової ініціативи. Щоправда, відповіді з Москви поки не надійшло.

Детальніше про ситуацію читайте у статті на сайті "Телеграф": "Вихід рф із зернової угоди: що буде, якщо Ердоган не змусить шляху на продовжити співпрацю" .

Як писав "Телеграф", Україна розпочала консультації з ООН щодо виходу росії з домовленості щодо безперешкодного вивезення зерна з чорноморських портів.