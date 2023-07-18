Чи вплине зернова угода на курс долара: прогноз до кінця липня

Експерти дали прогноз щодо курсу іноземної валюти після чергових вибриків кремлівської дипломатії

Експерти запевняють, що ніяких коливань долара на валютному ринку України найближчим часом не передбачено. Найімовірніше, що навіть припинення дії зернової угоди через рішення влади рф не вплине на подальші коливання валюти.

Як повідомляє ексголова ради Незалежної асоціації банків України та експертка у сфері фінансів Олена Коробкова в коментарі "Укрінформу", припинення домовленостей може стати наслідком ризику для української економіки, але ніяк не для валюти.

"Дефіцит зовнішньої торгівлі за останні 12 місяців становив 22 млрд доларів, тобто понад 13% ВВП. А приблизно дві третини експорту зараз – це саме продукція агропромислового комплексу, експорт якої безпосередньо залежить від роботи "зернового коридору"", — пояснює Коробкова.

Тож, як наслідок, вимушена втрата цього експорту може загрожувати торговельному балансу, заробіткам українських аграріїв, валовому внутрішньому продукту (ВВП) та світовій продовольчій безпеці.

Водночас спеціалістка запевнила, що у найближчій перспективі стабільності курсу гривні це не загрожує.

Олена Коробкова каже, що під час воєнного часу НБУ дотримується політики фіксованого обмінного курсу, який фінансово забезпечується значними надходженнями міжнародної фінансової допомоги.

У випадку припинення роботи "зернового коридору" Нацбанку доведеться збільшити продаж іноземної валюти щонайбільше на 1 млрд доларів на місяць.

"В умовах надходження іноземної фінансової допомоги середнім темпом 3,8 млрд доларів на місяць це цілком можливо забезпечити", — додає експертка.

Тож, у липні попри припинення дії зернової угоди на зміни курсу долара чекати не варто.

Курс долара в Україні на 18 липня

За даними "Мінфін", у вівторок, 18 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,77 грн (купівля) та 37,30 (продаж). Готівковий курс — 37,08 (купівля) та 37,18 (продаж) грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56 грн.

Курс долара в Україні 18 липня 2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз експерта щодо вартості курсу долара у серпні.