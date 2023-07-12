Все залежить від дій НБУ: яким буде курс долара у серпні

Експерт впевнений, що фактори загрози є, але, найімовірніше, курс долара у серпні коливатися не буде

Ситуація на валютному ринку України у 2023 році має бути стабільною. Водночас, за прогнозами аналітика, до кінця літа є ймовірність різких коливань.

Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у телемарафоні Єдині новини.

Він виокремив дві причини, які у серпні можуть вплинути на стабільність курсу: загрозлива ситуація із можливим непродовженням "зернової угоди" та подальше блокування російською стороною чорноморських портів.

"Це може негативно вплинути на експортний приплив валюти, постане питання перегляду валютного курсу, оскільки погіршиться баланс. Однак, все залежатиме від подальших дій Національного банку України (НБУ)", — підкреслив спеціаліст.

При цьому, за словами аналітика, головним чинником цього валютного "руху" будуть подальші дії НБУ.

Курс долара в Україні на 12 липня

За даними "Мінфін", у середу, 12 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,60 грн (купівля) та 37,35 (продаж). Готівковий курс — 37,15 (купівля) та 37,23 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз аналітика щодо ситуації на валютному ринку протягом 11-16 липня.