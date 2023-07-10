Курс в обмінниках в Україні може зрівнятися з офіційним – названо терміни

Зміни можуть відбутися через рішення НБУ щодо рівня облікової ставки

Протягом літа на валютному ринку можливі деякі зміни курсу і такої думки тримаються більшість експертів. Тож, коливання відбудуться у бік офіційного курсу – до 36,7 – 37,7 грн/дол та 40 – 41 грн/євро.

За словами начальника департаменту казначейства Глобус Банку Тараса Лєсового для 24 Каналу, зниження облікової ставки на 1 – 2 відсоткові пункти у липні чи вересні цілком можливо може змінити кон’юнктуру готівкового ринку.

"Через це тенденція до поступового скорочення різниці між роздрібним та офіційним курсами тяжітиме до мінімуму – 0,5 – 1%", — пояснює експерт.

За словами Тараса Лєсового, у Нацбанку є "дорожня карта" з поступової можливості здійснення валютного регулювання, що свідчить про впевненість регулятора у майбутньому не лише міцної гривні, а й економіки в цілому.

Курс долара в Україні на 10 липня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 10 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,75 грн (купівля) і 37,35 (продаж). Готівковий курс — 37,13 (купівля) та 37,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про можливе підвищення курсу долара найближчими днями.