Курс в обменниках в Украине может сравняться с официальным – названы сроки

Изменения могут произойти из-за решения НБУ по уровню учетной ставки

В течение лета на валютном рынке возможны некоторые изменения курса и такого мнения придерживается большинство экспертов. Колебания состоятся в сторону официального курса – до 36,7 – 37,7 грн/долл и 40 – 41 грн/евро.

По словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового для 24 Канала, снижение учетной ставки на 1 – 2 процентных пункта в июле или сентябре вполне может изменить конъюнктуру наличного рынка.

"Из-за этого тенденция к постепенному сокращению разницы между розничным и официальным курсами будет тянуть до минимума — 0,5 — 1% ", — объясняет эксперт.

По словам Тараса Лесового, у Нацбанка есть "дорожная карта" с постепенной возможностью осуществления валютного регулирования, что свидетельствует об уверенности регулятора в будущем не только крепкой гривны, но и экономики в целом.

Курс доллара в Украине на 10 июля

По данным портала Минфин, в понедельник, 10 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,75 грн (покупка) и 37,35 (продажа). Наличный курс — 37,13 (покупка) и 37,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возможном повышении курса доллара в ближайшие дни.