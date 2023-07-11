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Все під жорстким контролем? Якого курсу долара чекати українцям на цьому тижні

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Який курс долара очікувати на цьому тижні Новина оновлена 11 липня 2023, 09:22
Який курс долара очікувати на цьому тижні. Фото Pixabay

Експерт розповів, за допомогою чого курс долара, ймовірно, буде стабільним в період 11-16 липня

За прогнозами аналітиків, на валютному ринку протягом теперішнього тижня українцям не варто готуватись до значних коливань курсу долара.

Про це повідомляє економіст і член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин для ТСН.

Економіст пояснює, що зараз у Нацбанка рекордний обсяг золотовалютних резервів, отриманий завдяки зарубіжній фінансовій допомозі, це трохи менше ніж 40 млрд доларів.

"Тому регулятор жорстко тримає під контролем як безготівковий, так і готівковий ринок", — мовиться у повідомленні.

Курс валют на 11 липня в Україні

За даними Мінфін, у вівторок, 11 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,70 грн (купівля) та 37,35 (продаж). Готівковий курс — 37,15 (купівля) та 37,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс долара в обмінниках може зрівнятись з офіційним у середині літа або на початку осені. Зміни на готівковому ринку можуть відбутись через рішення НБУ щодо рівня облікової ставки.

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