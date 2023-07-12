Все зависит от действий НБУ: каким будет курс доллара в августе

Эксперт уверен, что факторы угрозы есть, но, вероятнее всего, курс доллара в августе колебаться не будет

Ситуация на валютном рынке Украины в 2023 году должна быть стабильной. В то же время, по прогнозам аналитика, к концу лета есть вероятность резких колебаний.

Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в телемарафоне Единые новости.

Он выделил две причины, которые могут в августе повлиять на стабильность курса: угрожающая ситуация с возможным непродолжением "зернового соглашения" и дальнейшее блокирование российской стороной черноморских портов.

"Это может негативно повлиять на экспортный приток валюты, возникнет вопрос пересмотра валютного курса, поскольку ухудшится баланс. Однако все будет зависеть от дальнейших действий Национального банка Украины (НБУ) ", — подчеркнул специалист.

При этом, по словам аналитика, главным фактором этого валютного "движения" будут дальнейшие действия НБУ.

Курс доллара в Украине на 12 июля

По данным "Минфина", в среду, 12 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,60 грн (покупка) и 37,35 (продажа). Наличный курс — 37,15 (покупка) и 37,23 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе аналитика по ситуации на валютном рынке в течение 11-16 июля.