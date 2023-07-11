Все под жестким контролем? Какого курса доллара ждать украинцам на этой неделе

Эксперт рассказал, с помощью чего курс доллара, вероятно, будет стабильным в период 11-16 июля

По прогнозам аналитиков, на валютном рынке в течение текущей недели украинцам не стоит готовиться к значительным колебаниям курса доллара.

Об этом сообщает экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин для ТСН.

Экономист объясняет, что сейчас у Нацбанка рекордный объем золотовалютных резервов, полученный благодаря зарубежной финансовой помощи, это чуть менее 40 млрд долларов.

"Поэтому регулятор жестко держит под контролем как безналичный, так и наличный рынок ", — говорится в сообщении.

Курс валют на 11 июля в Украине

По данным Минфина, во вторник, 11 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,70 грн (покупка) и 37,35 (продажа). Наличный курс — 37,15 (покупка) и 37,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что курс доллара в обменниках может сравниться с официальным в середине лета или в начале осени. Изменения на наличном рынке могут произойти из-за решения НБУ по уровню учетной ставки.