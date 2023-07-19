путина ждет болезненный удар: эксперт объяснил, как зерновое соглашение может работать без рф

Зерновой шантаж не приведет к серьезным уступкам для россии

Стороны зерновой сделки, которая сегодня приостановлена из-за заявлений рф, накапливают аргументы для продвижения своих позиций. Турция пока воздерживается от жестких ультиматумов, однако уже сейчас ясно, что россия не получит того, на что рассчитывала, начиная этот шантаж.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал политический эксперт Петр Олещук.

"Если путин, получив отказ в уступках со стороны Европы, не вернется к соглашению, его ждет очень болезненный удар по престижу рф, ведь, похоже, что зерновая инициатива действительно может работать и в обход россии. Именно этот аргумент будет использовать Реджеп Эрдоган в переговорах с главой кремля, продавливая его на продолжение сотрудничества", – объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Возможность действия зернового соглашения и без участия россии подтверждается и тем, что во время последнего заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский фактически заявил о готовности самостоятельно организовать работу зернового коридора, обеспечив его безопасность украинскими средствами и при поддержке ВСУ.

Подробнее о ситуации читайте в статье на сайте "Телеграф": "Выход рф из зерновой сделки: что будет, если Эрдоган не заставит путина продолжить сотрудничество" .

Ранее "Телеграф" писал о том, что еще в ноябре 2022 года во время переговоров россии и ООН по "зерновому соглашению", страна-агрессор требовала подсоединить Россельхозбанк к системе SWIFT. Он был отключен Европейским Союзом в июне 2022 года из-за вторжения россии в Украину.