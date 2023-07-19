путіна чекає болісний удар: експерт пояснив, як зернова угода може працювати без рф

Зерновий шантаж не призведе до серйозних поступок для росії

Сторони зернової угоди, яка зараз призупинена через заяви рф, накопичують аргументи для просування власних позицій. Туреччина поки утримується від жорстких ультиматумів, проте вже зараз зрозуміло, що росія не отримає того, на що розраховувала, починаючи цей шантаж.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив політичний експерт Петро Олещук.

"Якщо путін, отримавши відмову у поступках з боку Європи, не повернеться до угоди, на нього чекає дуже болісний удар по престижу рф, адже, схоже на те, що зернова ініціатива дійсно може працювати і в обхід росії. Саме цей аргумент буде використовувати Реджеп Ердоган у перемовинах з главою кремля, протискаючи його на продовження співпраці", – пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Можливість дії зернової угоди і без участі рф підтверджується й тим, що під час останнього засідання РНБО президент України Володимир Зеленський фактично заявив про готовність самостійно організувати роботу зернового коридору, забезпечивши його безпеку українськими засобами й за підтримки ЗСУ.

Детальніше про ситуацію читайте у статті на сайті "Телеграф": "Вихід рф із зернової угоди: що буде, якщо Ердоган не змусить путіна продовжити співпрацю".

Раніше "Телеграф" писав про те, що ще в листопаді 2022 року під час переговорів росії та ООН щодо "зернової угоди", країна-агресор вимагала під'єднати Россельхозбанк до системи SWIFT. Його було відключено Європейським Союзом у червні 2022 року через вторгнення росії до України.