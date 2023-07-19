путин выдвинул условия возвращения россии в зерновую сделку: их аж шесть пунктов

В кремле заговорили о возвращении в зерновую сделку

Российский диктатор владимир путин после объявления блокады украинских портов заявил, что кремль может вернуться к участию в сделке, если Запад выполнит ряд условий.

Как информирует "Коммерсантъ", диктатор заявил, что в срыве зерновой сделке якобы виноват Запад, который "сделал все, чтобы пустить ее под откос".

По его словам, россия не выступает против самого соглашения и готова вернуться к ее выполнению, если будут приняты ряд требований.

"Мы рассмотрим возможность вернуться к нему, но при одном условии — если будут в полной мере учтены, а главное — реализованы — все без исключения принципы участия рф в соглашении", — сказал он.

Его требования касаются:

активизации экспорта российского зерна;

подключения банков к SWIFT;

отмены "всех ограничений";

возобновления поставок запчастей для сельхозтехники;

решения вопроса со страхованием российских судов;

возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

Как сообщалось ранее, в российском минобороны ранее заявили, что с 20 июля будут считать все суда, которые следуют в порты Украины как "легитимные цели". Кроме того, в Москве пригрозили расценивать все страны, под чьими флагами ходят такие суда, вовлеченными в войну.

То есть россия дала понять, что намерена топить все корабли, которые будут заходить в украинские территориальные воды.

Вместе с тем, в Украине намекнули на то, "зерновая сделка" может продолжаться и без участия россии