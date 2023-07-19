путін б’є по своїм друзям: чиє зерно було знищено після обстрілів Одеської області

Нічний обстріл Одеси та області став одним із найпотужніших з початку вторгнення

Під час російського нічного обстрілу Одеської області в порту Чорноморська було знищено 60 тисяч тонн зерна, які призначалися для Китаю.

Як розповів під час свого традиційного відеозвернення президент України Володимир Зеленський, у ніч на 19 липня Одеська область пережила одну із наймасштабніших ракетних атак з початку війни.

За його словами, у тих портах, в які полетіли російські ракети, чекало на своє відправлення зерно для країн Азії та Африки.

"У портовому терміналі, який вночі найбільше постраждав від російського терору, зберігалося 60 тисяч тонн агропродукції, які призначалися для відправки до Китаю", — сказав він.

Глава держави додав, що це показує, що російський терор стосується не лише України, і кожна країна у світі має бути зацікавлена у притягненні країни-терориста до відповідальності.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 19 липня росія атакувала Україну чотирма різними типами ракет та ударними безпілотниками типу "шахед". Найбільше від цього постраждала Одеська область, проте вибухи було чути і в багатьох інших куточках країни.

При цьому, згідно з підрахунками аналітиків, вартість запущених ракет становила близько 120 мільйонів доларів, що приблизно відповідає 480 тисяч тонн зерна.