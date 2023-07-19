путин бьет по своим друзьям: чье зерно было уничтожено после обстрелов Одесской области

Ночной обстрел Одессы и области стал одним из самых мощных с начала вторжения

Во время российских ночных обстрелов Одесской области в порту Черноморска были уничтожены 60 тысяч тонн зерна, которые предназначались для Китая.

Как рассказал во время своего традиционного видеообращения президент Украины Владимир Зеленский, в ночь на 19 июля Одесская область пережила одну из самых масштабных ракетных атак с начала войны.

По его словам, в тех портах, в которые полетели российские ракеты, ждало своей отправки зерно для стран Азии и Африки.

"В портовом терминале, который ночью больше всего пострадал от российского террора, хранились 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшихся для отправки в Китай", — сказал он.

Глава государства добавил, что это показывает, что российский террор касается не только Украины и каждая страна в мире должна быть заинтересована в привлечении страны-террориста к ответственности.

Как сообщалось ранее, в ночь на 19 июля россия атаковала Украину четырьмя разными типами ракет и ударными беспилотниками типа "шахед". Наиболее от этого пострадала Одесская область, однако взрывы были слышны и во многих других уголках страны.

При этом, согласно подсчетам аналитиков, стоимость запущенных ракет составляла около 120 миллионов долларов, что примерно соответствует 480 тысячам тонн зерна.