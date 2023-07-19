Удар по Украине ценой в полмиллиона тонн зерна: сколько стоили запущенные врагом ракеты

Вместо разрушений деньги за оружие оккупантов могли бы кормить миллионы людей

Ночная комбинированная атака российских оккупантов, которые в ночь на 19 июля применили ракеты и беспилотники, оказалась одной из наиболее масштабных за последнее время.

Основной целью ударов стала Одесса, где враг попытался сорвать экспорт агропродукции в рамках зерновой сделки, из которой вышла рф.

Как посчитал "Телеграф", использование 31 ракеты и 32 ударных БПЛА Shahed-136/131 обошлись оккупантам примерно в 120 миллионов долларов.

Так, по данным Telegram-канала Воздушных сил Украины, были использованы:

16 крылатых ракет морского базирования "Калибр" (цена каждой – 6,5 млн долл.);

8 авиационных крылатых ракет Х-22 (около 1 млн долл.);

6 ракет берегового базирования "Оникс" (около 1,25 млн долл.);

1 авиационная ракета Х-59 (около 0,5 млн долл.);

32 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 (по оценкам, от 10-20 тыс. долл. за единицу).

Всего были уничтожены 37 воздушных целей, в том числе 14 ракет и 23 дрона-камикадзе.

Как отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, "Калибры" продолжают оставаться основными ракетами для ударов оккупантов по Украине.

Особое внимание эксперт уделил применению ракет Х-22, которые могут перехватываться современными ЗРК Patriot и SAMP/T, но эти комплексы не размещены в Одессе, а потому результат вполне предсказуем.

"Да, это и вправду была одна из сильнейших атак на Одессу. И главной проблемой остаётся невозможность перехвата сложных целей, типа Х-22. Это в очередной раз поднимает вопрос закрытия воздушного пространства современными средствами ПВО, передача которых проходит очень медленно. Одесса не прифронтовой город, как Запорожье, Херсон или Харьков, а, в некотором смысле, тыловой. Тем не менее, проблематика ПВО здесь стоит не менее остро", — отметил Александр Коваленко.

Отметим, что удар по Одессе мог быть ответом рф на планы Украины и Турции продолжить экспорт украинского зерна чтобы избежать голода в мире.

Любопытно, что применение россией 63 ракет и ударных дронов обошлось агрессору в 120 млн долл., что при цене пшеницы на Нью-йоркской бирже в 250 долл./т соответствует примерно 480 тысячам тонн зерна.

Так что есть вероятность того, что рф все-таки вернется в зерновую сделку, а массированный ракетный удар по Одессе является частью ведущихся переговоров.