Для адаптации SCALP-EG под украинские Су-24М могут быть использованы те же конструктивные решения, которые применялись для адаптации британских Storm Shadow

Франция передает Украине дальнобойные крылатые ракеты SCALP-EG, по сути, это — французская "сестра" британской ракеты Storm Shadow и может быть адаптирована под самолеты Су-24 схожим образом.

Об этом пишет Defense Express.

В характеристиках SCALP-EG указывается, что дальность полета "ориентировочно 250 км", и также заявляется возможность снаряжения либо бетонобойной проникающей частью BROACH, либо кассетной БЖД для поражения аэродромов, или других военных объектов врага большой площади.

Эксперты предполагают, что для адаптации SCALP-EG под украинские Су-24М будут использоваться те же конструктивные решения, которые применялись для адаптации британских Storm Shadow.

Напомним, для запуска Storm Shadow, в ВСУ могли быть адаптированы Су-24М и/или Су-27. Причина в том, что именно у этих самолетов есть узлы подвески с нужной грузоподъемностью. Однако стоит отметить, что в ракету координаты цели вводятся еще до полета, так что бомбардировщик можно назвать "летающей платформой", которая доставляет ракету и это могло упростить интеграцию с советскими самолетами.

Также в связи с этим упоминается интересный момент, о котором стало известно недавно. Речь, о том, что по данным одного из OSINT-аналитиков, для подвески ракет Storm Shadow под наши СУ-24М в качестве "вставки" используются пилоны от списанных ударных самолетов Tornado.

Как ранее сообщал "Телеграф", в россии резко негативно отреагировали на информацию о поставках в Украину французских дальнобойных ракет SCALP-EG. Пресс-секретаря владимира путина дмитрий песков назвал такое решение Франции "ошибочным и чреватым последствиями для Киева".