Досвід вже є: як французькі ракети SCALP-EG адаптують до українських Су-24

Для адаптації SCALP-EG під українські Су-24М можуть бути використані ті ж самі конструктивні рішення, які застосовувалися для адаптації британських Storm Shadow

Франція передає Україні далекобійні крилаті ракети SCALP-EG, по суті, це французька "сестра" британської ракети Storm Shadow і може бути адаптована під літаки Су-24 схожим чином.

Про це пише Defense Express.

У характеристиках SCALP-EG вказується, що дальність польоту "орієнтовно 250 км", а також заявляється можливість спорядження або бетонобійною проникною частиною BROACH, або касетною БЖД для ураження аеродромів або інших військових об’єктів ворога великої площі.

Експерти припускають, що для адаптації SCALP-EG під українські Су-24М використовуватимуться ті ж конструктивні рішення, які застосовувалися для адаптації британських Storm Shadow.

Нагадаємо, для запуску Storm Shadow, у ЗСУ могли бути адаптовані Су-24М та/або Су-27. Причина в тому, що саме ці літаки мають вузли підвіски з потрібною вантажопідйомністю. Однак варто зазначити, що в ракету координати цілі вводяться ще до польоту, так що бомбардувальник можна назвати "платформою, що літає", яка доставляє ракету і це могло спростити інтеграцію з радянськими літаками.

Також у зв’язку з цим згадується цікавий момент, про який стало відомо нещодавно. Йдеться про те, що за даними одного з OSINT-аналітиків, для підвіски ракет Storm Shadow під наші СУ-24М як "вставка" використовуються пілони від списаних ударних літаків Tornado.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у росії різко негативно відреагували на інформацію про постачання в Україну французьких далекобійних ракет SCALP-EG. Прес-секретарь володимира путіна дмитро пєсков назвав таке рішення Франції "помилковим і небезпечним наслідками для Києва".