У кремлі "грізно" відреагували на передачу далекобійних французьких ракет Україні

Подібна реакція у кремля була і на Storm Shadow

В росії відреагували на рішення Франції поставити Україні свої далекобійні ракети. Погрожують проблемами для нашої країни.

Про це повідомляють російські пропагандисти, посилаючись на заяву прессекретаря володимира путіна дмитра пєскова.

Він назвав таке рішення Франції "помилковим і небезпечним наслідками для Києва".

"Це рішення змусить росію вжити заходів у відповідь", — додав пєсков.

Нагадаємо, що президент Франції на саміті НАТО, що проходить 11 липня у Вільнюсі, заявив, що його країна вирішила передати Україні свої ракети SCALP-EG. Вони являють собою вже відомі в Україні Storm Shadow, які були передані Великобританією, і лише носять іншу назву. До речі, коли Україні передавали Storm Shadow у кремлі також дуже збуджувалися.

Варто зазначити, що крилаті ракети Storm Shadow не мають аналогів серед озброєння, яке є на даний момент у ЗСУ. Їх плюс у тому, що вони можуть "працювати" поза зоною видимості російських систем ППО. Більше про те, що може ця зброя ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

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