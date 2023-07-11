"Безпрецедентно та абсурдно": Зеленський зробив жорстку заяву щодо НАТО

Україна цінує своїх союзників, але наша країна також заслуговує на повагу

Президент України Володимир Зеленський особисто підтвердив свою участь у саміті НАТО у Вільнюсі та анонсував "відверту розмову" з союзниками.

Про це повідомляє його пресслужба.

Він зазначив, що Україна цінує своїх союзників, але наша країна також заслуговує на повагу.

"Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України", — розповів президент.

Зеленський назвав такий розвиток подій "безпрецедентним та абсурдним".

"Коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України… Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість", — наголосив глава держави.

У зв’язку з усім вищесказаним, президент пообіцяв "відверту" розмову на саміті НАТО. До речі, за його проходженням ви можете стежити в онлайн-матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше Вільнюсі сказали, чи чекати на запрошення України до НАТО.