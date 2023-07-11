"Беспрецедентно и абсурдно": Зеленский сделал жесткое заявление насчет НАТО

Украина ценит своих союзников, но наша страна также заслуживает на уважение

Президент Украины Владимир Зеленский лично подтвердил свое участие в саммите НАТО в Вильнюсе и анонсировал "откровенный разговор" с союзниками.

Об этом сообщает его пресс-служба.

Он отметил, что Украина ценит своих союзников, но наша страна также заслуживает на уважение.

"Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины", — рассказал президент.

Зеленский назвал такое развитие событий "беспрецедентным и абсурдным".

"Когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины…Это похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость", — подчеркнул глава государства.

В связи со всем вышесказанным, президент пообещал "откровенный" разговор на саммите НАТО. К слову, за его прохождением вы можете следить в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, ранее в Вильнюсе сказали, ждать ли приглашения Украины в НАТО.