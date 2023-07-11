Соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий напомнил "Телеграфу", как вступали в НАТО страны Восточной Европы

Более чем интригующий саммит НАТО в Вильнюсе многие называют историческим, подчеркивая вероятные важнейшие решения, в том числе для Украины.

Учитывая чрезвычайные обстоятельства, которые сложились в Украине в связи с широкомасштабной российской агрессией, вопрос о вступлении нашей страны в НАТО актуален как никогда.

При этом война, безусловно, не позволяет выполнить все критерии, необходимые для принятия в НАТО. Тогда как наша армия укрепляется, экономически мы серьезно ослабли, демократические свободы по понятным причинам – частично свернуты.

С другой стороны, практически все страны, ставшие членами НАТО, не соответствовали стандартам Альянса в полной мере. Особенно страны Восточной Европы, массово шагнувшие в блок сперва в 1999-м (Польша, Чехия, Венгрия), а потом в 2004-м (Эстония, Болгария, Литва, Латвия, Румыния, Словакия, Словения). Да и к последующим присоединениям – Албания и Хорватия (2009), Черногория (2017), Северная Македония (2020) – есть немало вопросов касательно соответствия натовским стандартам. Однако же – они вошли в Альянс.

Ту же Грецию и Турцию, когда приняли в 1952-м, тоже взяли не из-за их неимоверных демократических и прочих свершений, а ради укрепления южного фланга Альянса. Причем Греция через какое-то время умудрилась выйти из НАТО – в 1974-м, когда военный конфликт разделил территорию Кипра, и северная часть острова осталась под контролем Турции. А в 1981-м – вновь стать членом Альянса.

Так что никто ничего не выполнял по максимуму ради вступления в НАТО. И тут вменять такие претензии к Украине – лицемерно.

То, что у нас есть неразрешенный территориальный спор – да. Но у Турции и Греции, между прочим, он тоже есть. А вот продолжающаяся войны – это главный "красный свет" для нашего вступления в НАТО. Неудивительно, что сейчас Украина буквально "выгрызает" у партнеров гарантии безопасности на период ДО нашего вступления в Альянс, а также обязательно подтверждение, что это вступление состоится практически сразу по окончанию войны.

Одной из главных проблем для вступления Украины в НАТО ранее было отсутствие полноценной поддержки данного решения в нашем обществе. Это позволяло Западу аргументировать отказ тем, что нет смысла принимать в Альянс страну, где примерно половина населения этого не хочет. Сейчас, как показывают последние опросы, в украинском обществе – колоссальная поддержка вступления в НАТО.

За наше ускоренное принятие по окончанию войны говорит и тот факт, что украинская армия сейчас является, пожалуй, сильнейшей на Европейском континенте. С уникальным боевым опытом.

К сожалению для нас, глобального переосмысления в ракурсе будущего Европы без россии так и не произошло. По позиции тех же США, Германии, Франции ясно, что строить концепцию европейской безопасности, навсегда исключив из этой формулы рф, они на данный момент не готовы.

Для них происходящее сейчас – это не просто помощь Украине в отражении российской агрессии, но и продолжающиеся попытки спасти саму рф от развала. В надежде, что через какое-то время, после, возможно, ряда политических циклов, ее удастся перетянуть на сторону Запада.