Что НАТО предложит Украине: Столтенберг сделал громкое заявление

Одно из решений позволит Украине сократить процесс присоединения к НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложил отменить План действий по вступлению в НАТО (ПДЧ). Это позволит стране ускорить процесс присоединения к Альянсу.

Такое заявление он сделал во вторник, 11 июля в ходе брифинга.

"Украина прошла долгий путь, с тех пор как было принято решение 2008 года о следующем шаге в виде ПДЧ. С тех пор Украина стала значительно ближе к НАТО, и пора отразить это в решениях Альянса", — заявил генсек.

Столтенберг уверен в положительной формулировке членства Украины в Альянсе, а уже завтра будет предложен план по присоединению.

"Инаугурационный саммит Украина-НАТО состоится завтра (в среду, 12 июля, — Ред), на нем будет предложен план вхождения Украины в НАТО", — заявил он.

Также Йенс Столтенберг анонсировал согласительную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в среду. С союзниками в то же время будут обсуждаться вопросы плана повышенной готовности войск, финансовой поддержки Украины.

НАТО, по словам генсека, признает наличие у Украины больших проблем при проведении наступления. Ответом Альянса в свою очередь должно быть усиление военной поддержки Киева.

Стоит добавить, что текст коммюнике саммита по Украине опубликуют уже сегодня. Столтенберг подчеркнул, что важнейшая задача – это продолжать оказывать военную поддержку Украине.

"Я уверен, что наши члены поддержат Украину. Это все о том, что Украина приблизится к НАТО", – заявил Столтенберг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что накануне проведения саммита в литовской столице Вильнюсе мощно поддержали Украину, вывесив по всему городу около 33 тысяч украинских флагов.