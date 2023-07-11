Історична подія для України? Перший день саміту НАТО у Вільнюсі, всі подробиці (хроніка онлайн)

Слідкуємо за оновленнями з безпекового саміту у Литві

У Вільнюсі розпочинається перший день саміту НАТО, який триватиме два дні — 11 та 12 липня. Україна очікує від Альянсу історичних та доленосних результатів, але досі основною інтригою лишається, якими саме ці результати будуть: обіцянка надати членство, гарантії безпеки, можливо навіть ізраїльська модель безпеки.

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден завтра зустрінеться із Володимиром Зеленським у рамках саміту, а у підсумковому комюніке саміту НАТО утримуватиметься "позитивний сигнал" про прагнення України вступити до Альянсу.

"Телеграф" збирає останні новини з саміту у столиці Литви:

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12:03 — Президент Литви Ґітанас Науседа наголосив, що має бути запрошення України до НАТО, а не повторення меседжів Бухарестського саміту.

11:47 — Сьогодні до вечора країни-члени НАТО мають видати комюніке щодо України. За інформацією "Телеграфу", дискусії точаться щодо того, чи робити Україні офіційне запрошення до Альянсу. Що частково на короткому підході підтвердив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Досі немає фінального рішення щодо комюніке, і це ледь не вперше, коли в останній момент приймаються якісь рішення. Точаться дискусії, чи вписувати слово "запрошення" до комюніке", — зазначив не під запис один з дипломатів представників країн НАТО.

11:30 — Столтенберг про ядерний шантаж рф:

"росія має знати, що ядерна війна не може бути розв'язана. НАТО слідкує за тим, що робить росія, ми моніторимо, ми не бачимо змін поки що у ситуації", — заявив Столтенберг.

Він закликав росію прибрати своїх окупантів із Запорізької АЕС, оскільки вони підривають безпеку у світі.

11:23 — Джо Байден прибув до Вільнюса, де вже зустрівся із президентом Литви Гітанасом Науседою.

11:18 — Саміт "Україна-НАТО" відбудеться завтра, каже Столтенберг. Там буде запропоновано план входження України до НАТО, а також є пропозиція скасувати для України план дій щодо вступу до альянсу, що дозволить пришвидшити процес приєднання.

11:14 — Зеленський приїде у Вільнюс вже сьогодні, — Столтенберг.

11:12 — Угорщина каже, що ратифікація з її боку заявки Швеції на вступ у НАТО є лише "технічним питанням" і уряд підтримує цей крок, повідомив Reuters міністр закордонних справ Петер Сійярто.

10:33 — Генсек НАТО Єнс Столтенберг впевнений у позитивному формулюванні щодо членства України у комюніке саміту. Комюніке буде ухвалене за кілька годин, передає "Європейська правда".

"Ви побачите точне формулювання за кілька годин, оскільки ми зараз фіналізуємо наше комюніке. Я вже говорив про певні елементи, які, як я очікую, будуть там присутні, але остаточне погодження – за лідерами, які саме будуть формулювання", – сказав Столтенберг.

Водночас видання Politico пише, що союзники все ще не мають узгодженого рішення щодо того, якими будуть формулювання у комюніке саміту щодо України та її євроатлантичних прагнень. Після тривалих переговорів щодо комюніке саміту узгоджених формулювань щодо України досі немає. Один з дипломатів країн НАТО заявив журналістам, що "досягнуто великого прогресу і він на 100% оптимістичний", та домовленість "дуже близько".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Туреччина погодилася розблокувати заявку Швеції до НАТО, а у відповідь отримала гарантії підтримки на шляху до ЄС.