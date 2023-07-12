"Нам потрібне розуміння": Зеленський назвав три речі, які обговорить на саміті НАТО

Зеленський вже проводить зустрічі з партнерами

На другий день саміту НАТО у Вільнюсі Україна розраховує на розгляд одразу трьох важливих для себе питань.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Перше – нові пакети підтримки нашої армії на полі бою. Друге – вважаю, це запрошення до НАТО. Потребуємо розуміння, що ми маємо це запрошення в той час, коли ситуація з безпекою це дозволить.

І третє – гарантії безпеки України на шляху до НАТО», – написав глава держави.

Зеленський додав, що під час сьогоднішніх переговорів він обговорюватиме ці теми з партнерами України.

Зеленський уранці 12 липня вже прибув на поля саміту НАТО. Там у нього відбулися переговори із німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Сполучених Штатах оцінили можливість прискореного вступу України до НАТО. Там вважають, що на шляху до членства в Альянсі наша країна має провести чимало реформ, хоча вже зараз вони активно проводяться Києвом. Однак під час війни сподіватися на вступ до лав НАТО Україна навряд чи можна розраховувати.