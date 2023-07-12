"Нам нужно понимание": Зеленский назвал три вещи, которые обсудит на саммите НАТО

Во второй день саммита НАТО в Вильнюсе Украина рассчитывает на рассмотрение сразу трех важных для себя вопросов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Первый – новые пакеты поддержки нашей армии на поле боя. Второе – считаю, это приглашение в НАТО. Нуждаемся в понимании, что мы имеем это приглашение в то время, когда ситуация с безопасностью это позволит.

И третье – мы обсудим сегодня гарантии безопасности Украины на пути к НАТО", — написал глава государства.

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