"Нам нужно понимание": Зеленский назвал три вещи, которые обсудит на саммите НАТО
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Во второй день саммита НАТО в Вильнюсе Украина рассчитывает на рассмотрение сразу трех важных для себя вопросов.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Первый – новые пакеты поддержки нашей армии на поле боя. Второе – считаю, это приглашение в НАТО. Нуждаемся в понимании, что мы имеем это приглашение в то время, когда ситуация с безопасностью это позволит.
И третье – мы обсудим сегодня гарантии безопасности Украины на пути к НАТО", — написал глава государства.
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