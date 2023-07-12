Не все так просто. В США оценили перспективы скорого вступления Украины в НАТО
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В НАТО оценивают старания Украины
Украина добилась заметного прогресса в различных реформах, но во время войны ее включение в состав НАТО выглядит маловероятным.
Такое заявление в комментарии CNN сделала посол США в НАТО Джулианна Смит.
По ее словам, сейчас крайне непросто согласовать сроки вступления Киева в Альянс.
"Даже сами украинцы скажут вам, что им необходимо проводить дальнейшие реформы. Они добились хорошего прогресса в различных демократических реформах и реформах в сфере безопасности, но им придется продолжать работать в этом направлении", — сказал Смит.
По ее словам, в НАТО оценивают труды Украины и поэтому согласились упростить процесс вступления, устранив ключевое препятствие для Украины — требование о плане действий по членству.
Смит подчеркнула, что союзники Украины уже взяли на себя обязательства в отношении будущего этой страны в Альянсе в НАТО и гарантировали ей долгосрочную поддержку в противостоянии с россией.
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"Президент россии владимир путин предполагал, когда он начал эту войну, что он может переждать нас, что Запад посмотрит в другую сторону и в конечном итоге потеряет интерес к Украине. А реальность такова, что мы находимся на 500-м дне этой войны, и никто никуда не уходит", — сказала она.
Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский сделал жесткое заявление по поводу саммита НАТО.