Итоговое заявление саммита НАТО по Украине: что решили члены Альянса

В НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине во время дискуссий на саммите в Вильнюсе, который проходит 11-12 июля. Его текст был опубликован на официальном сайте Альянса.

"Телеграф" собрал главные пункты из данного заявления.

Официально объявлено о новом формате Украина-НАТО.

Мы тепло приветствуем президента Зеленского на первом заседании Совета Украина-НАТО.

Двери НАТО открыты

Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО и статье 10 Вашингтонского договора. Каждая нация имеет право выбирать свои собственные меры безопасности. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Швецию в качестве полноправного члена Североатлантического союза и в этой связи приветствуем соглашение, достигнутое между генеральным секретарем НАТО, президентом Турции и премьер-министром Швеции.

Россия — угроза

Российская Федерация нарушила нормы и принципы, которые способствовали стабильному и предсказуемому порядку европейской безопасности. Российская Федерация представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой самую прямую асимметричную угрозу безопасности наших граждан и международному миру и процветанию. Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, глобальны и взаимосвязаны.

Китай бросает вызов НАТО

Конфликты, нестабильность и нестабильность в Африке и на Ближнем Востоке напрямую влияют на нашу безопасность и безопасность наших партнеров. Заявленные Китайской Народной Республикой (КНР) амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям.

Россия несет полную ответственность за войну в Украине

Россия несет полную ответственность за свою незаконную, ничем не оправданную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины, которая серьезно подорвала евроатлантическую и глобальную безопасность и за которую она должна нести полную ответственность.

Не может быть безнаказанности за российские военные преступления и другие злодеяния, такие как нападения на мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры, лишающее миллионы украинцев основных социальных услуг.

Разрушение Каховской плотины подчеркивает жестокие последствия войны, начатой Россией. Война России

Крым — Украина

Мы не признаем и никогда не признаем незаконных и нелегитимных аннексий россии, в том числе Крыма.

Россия должна немедленно прекратить эту незаконную агрессивную войну, прекратить применение силы против Украины и полностью и безоговорочно вывести все свои силы и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, простирающихся до ее территориальных вод.

Нельзя помогать агрессору

Мы призываем все страны не оказывать никакого содействия российской агрессии и осуждаем всех, кто активно способствует войне россии.

НАТО будет и дальше поддерживать Украину

Мы по-прежнему твердо привержены дальнейшему усилению политической и практической поддержки Украины, поскольку она продолжает защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ, и будем продолжать нашу поддержку столько, сколько потребуется.

Будущее Украины в НАТО

Мы подтверждаем обязательство, взятое нами на саммите 2008 года в Бухаресте, о том, что Украина станет членом НАТО, и сегодня мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству. Украина становится все более оперативной и политически интегрированной в Североатлантический союз и добилась существенного прогресса на пути реформ. В соответствии с Хартией об особом партнерстве между НАТО и Украиной 1997 г. и Дополнением 2009 г. союзники будут продолжать поддерживать и анализировать прогресс Украины в области оперативной совместимости, а также необходимые дополнительные демократические реформы и реформы в сфере безопасности. Министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс в рамках адаптированной годовой национальной программы. Североатлантический союз поддержит Украину в проведении этих реформ на пути к будущему членству. Мы сможем направить приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому союзу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия.

Безопасность Украины — безопасность НАТО

Безопасность Украины имеет большое значение для союзников и Североатлантического союза. Для поддержки дальнейшей интеграции Украины в НАТО сегодня мы согласовали существенный пакет расширенной политической и практической поддержки. Мы приняли решение создать Совет Украина-НАТО, новый совместный орган, в котором союзники и Украина заседают в качестве равноправных членов для продвижения политического диалога, участия, сотрудничества и евроатлантических устремлений Украины к членству в НАТО. Он будет предусматривать совместные консультации, принятие решений и деятельность, а также будет служить механизмом кризисных консультаций между НАТО и Украиной.

НАТО будет помогать не только оружием

Сегодня мы договорились о многолетней программе поддержки для Украины.Предоставленная помощь поможет восстановить украинский сектор безопасности и обороны и перейти к полной оперативной совместимости с НАТО

Ядерная угроза

Россия модернизирует свои ядерные силы, в том числе свой большой запас оружия дальнего действия, и расширяет свои новые и разрушительные системы доставки двойного назначения. Мы осуждаем объявленное Россией намерение разместить на территории Беларуси ядерное оружие и ядерные системы, что еще раз демонстрирует, как неоднократные действия России подрывают стратегическую стабильность и общую безопасность в евроатлантическом регионе. Мы осуждаем безответственную ядерную риторику России и ее принудительные ядерные сигналы.

Любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.

НАТО — не угроза России

Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе и в отношениях между НАТО и Россией. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. В свете ее враждебной политики и действий мы не можем считать Россию своим партнером.

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