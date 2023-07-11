Саммит НАТО: достаточно ли сделали Украина и Запад

Киев не уверен в постоянной военной помощи Запада при расчете стратегии на будущее, сетуют эксперты

В Вильнюсе стартовал двухдневный саммит Североатлантического альянса. Украина возлагает на него огромные надежды, часть из которых, судя по заявлениям генсека НАТО Йенса Столтенберга, будет удовлетворена. В частности, касательно отмены для Украины ПДЧ (Плана действий по членству в НАТО), что ускорит процесс присоединения к блоку.

Эксперты рассказали "Телеграфу", какие выводы по украино-натовскому сближению можно сделать, достаточно ли сделала Украина, чтобы получить максимально положительный результат, и Запад — чтобы отказаться от прежних стереотипов.

Три важных момента и украинских аргумента

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак акцентирует, что отношения Украины и НАТО пришли к этапной точке роста. Вильнюс, по его словам, становится местом силы НАТО и Украины как части евроатлантической безопасности.

"Решение Вильнюсского саммита должно продемонстрировать консолидационное единство Альянса, уверенность в стратегии противодействия агрессивным намерениям рф, стать мощным поддерживающим сигналом для Украины и ее вооруженных сил", – подчеркивает эксперт.

По словам Олега Постернака, мы подошли к саммиту со следующими результатами и расчетами.

Во-первых, у Украины и НАТО нет структурного организационного каркаса для взаимодействия.

"Украина не была равноправным участником диалога с НАТО по сравнению, например, с нашими отношениями с ЕС, эволюционировавшими в новую плоскость. Украина не имеет организационных инструментов влияния на евроатлантическое сообщество. Для этого нам нужен новый механизм – Совет Украина-НАТО, акцептующий диалог на уровне влияний и разработки механизма интеграции", – поясняет эксперт.

Во-вторых, Украина не уверена в постоянной военной помощи Запада при расчете стратегии на будущее.

"Что будет, если успехи контрнаступления окажутся ограничены – и Запад начнет уменьшать поставки техники и вооружения? Именно поэтому нам нужны надежные гарантийные документы безопасности, которые зафиксируют длительные механизмы военно-технической кооперации, возможности для обучения наших военных и так далее", – подчеркивает Олег Постернак.

В-третьих, для Украины и значительной части стран Альянса очевидна устаревшая формулировка Бухарестского саммита 2008 года в стиле "дверь НАТО открыта".

Украина, акцентирует эксперт, ожидает не просто подтверждения возможности быть в НАТО, а их фундаментальной конкретизации: когда и как? И первым шагом конкретизации должно стать политическое приглашение в виде декларации о серьезности намерений Альянса относительно членства Украины в НАТО, считает Олег Постернак.

Ошибки и правильные подходы НАТО и Украины

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает так:

"НАТО, как выяснилось, не является такой монолитной структурой, каким блок казался во время той же холодной войны. После развала СССР серьезно ослаб, и Альянс явно недооценил риски, какие представляла собой россия, особенно после воцарения там путина. Широкомасштабное российское вторжение в Украину заставило НАТО пересмотреть оборонную концепцию. Соответствующие документы уже принимаются – и, думаю, будут приняты на Вильнюсском саммите".

Конечно, хорошо, что страны блока начали исправлять ошибки и нарабатывать новые подходы к безопасности, отмечает эксперт. Но, по его мнению, чувствуется, что НАТО продолжает недооценивать риски.

"Иначе блок действовал бы более активно и эффективно, – поясняет Валерий Клочок. – А тут вопросы поставок вооружения Украине, а также приглашения нашей страны в Альянс (с гипотетической перспективой вступления после войны) вызывают споры и препоны. НАТО следует расширяться, в том числе за счет нашей страны, независимо, что там в голове у путина. Но видно, что Запад продолжается бояться путина. И это – основной сдерживающий фактор для Германии. США, похоже, сдерживают несколько иные вещи, о которых откровенно говорил Джозеф Байден на днях в интервью CNN. Он акцентировал на важности мощного реформирования Североатлантического альянса".

Чтобы получить нужный для себя результат на этом саммите, Украина сделала много, но недостаточно, считает эксперт. По его словам, те визиты, которые осуществляли представители нашего МИДа, президент, были направлены на подписание публичных деклараций правительствами разных стран о поддержке членства Украины в Альянсе. Это было мощный шаг, системная работа, тут все делалось правильно, отмечает Валерий Клочок.

Но внутри Украины, помимо войны, есть масса проблем, которые блокируют нашу евроатлантическую интеграцию, считает эксперт.

"Это и колоссальная коррупция, на которую указывал Байден. И постоянные сообщения о задержании взяточников. К тому же, у части населения еще есть пророссийские настроения, что мы также видим по периодически вспыхивающим скандалам. Над искоренением подобных факторов следовало более активно работать. Так что внутренний контекст в Украине сыграл свою роль в том, что мы до сих пор не знаем – какое решение в итоге огласит НАТО касательно перспектив нашей страны, – поясняет Валерий Клочок. – Если говорить о самом Западе в ракурсе отказа от прежних стереотипов (типа – с рф можно и нужно дружить), мне кажется, тут делается достаточно. Но это – длительный процесс".

По словам эксперта, даже если сравнивать Вильнюсский саммит-2023 с Мадридским-2022, заметно поступательное движение.

"В конце июня прошлого года в Мадриде страны НАТО приняли решение о предоставлении Украине беспрецедентной помощи для отражения российской агрессии. Были сняты ограничения на поставку военной техники и боеприпасов. Такого даже мы тогда не ожидали. Точно так и на Вильнюсском саммите могут огласить неожиданные (в позитивном смысле) решения, – предполагает Валерий Клочок. – Так что Запад делает много. Серьезно работает над преодолением стереотипов времен успокоения после "холодной" войны. Мы периодически возмущаемся неторопливостью этих процессов, но следует понимать, что быстрой подобная ломка взглядов и подходов и не бывает".