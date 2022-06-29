Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа" дал оценку итогов саммита НАТО

В среду, 29 июня, на саммите НАТО в Мадриде была принята новая стратегическая концепция Альянса до 2030 года. В ней россия, продолжающая войну против Украины, названа главной угрозой безопасности.

Если брать по документам, то мы видим разворот на 180 градусов. Из партнерства НАТО с рф последняя перешла в главную угрозу. Это надо было постараться – за четверть века натворить столько всего, чтобы произошли столь кардинальные изменения. С точки зрения международной политики и безопасности – невероятный крен. Всё, что было достигнуто россией после падения СССР, обнулено. При этом рф и рядом не СССР – ни по потенциалу, ни по экономике, ни по военке, ни по международному весу. Но пытается корчить из себя именно СССР.

В итоге, судя по стратегическим программам, всё возвратилось назад. Тридцать лет, после развала СССР, задавался вопрос – для чего нужно НАТО, созданное в свое время для противостояния Советам. И вот вам – ответ.

Историческое событие – и согласование принятия в Альянс Швеции и Финляндии.

Если решение о признании россии главной угрозой НАТО возвращает нас примерно на 30 лет назад, то это – примерно на 80.

А если брать глобально, гегемония Швеции в Балтийском море закончилась в начале 18 века после Северной войны. И после этого Швеция никогда не угрожала россии, никогда не была ее противником. Как и Финляндия после зимней войны 1939-1940 годов. А теперь ядерное оружие, которого так боялась рф, теоретически может появиться менее чем в 100 км от Санкт-Петербурга.

Ну и то, что в течение года натовские соединения в Европе увеличиваются с 40 до 300 тысяч – до времен Холодной войны – невероятно мощный шаг. Учитывая подавляющее преимущество стран Альянса в технике, самолетах, всём остальном, а теперь еще и такое увеличение личного состава, любая не ядерная война с НАТО для рф – изначально проигранная.

Ну и уже понятно, что если Украина победит россию (правда, никто пока не знает, что именно будет считаться победой), то наша страна может подать заявку на членство в НАТО. И та, скорее всего, будет удовлетворена. Потому что иметь в своих рядах государство с боевым опытом противостояния с россией, с крупнейшей закаленной армией – будет только на пользу Альянсу.