Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький спеціально для "Телеграфа" оцінив підсумки саміту НАТО

У середу, 29 червня, на саміті НАТО в Мадриді було ухвалено нову стратегічну концепцію Альянсу до 2030 року. У ній росію, яка продовжує війну проти України, названо головною загрозою безпеці.

Якщо брати по документам, то бачимо розворот на 180 градусів. Від партнерства НАТО з росією остання перейшла в головну загрозу. Це треба було постаратися – за чверть століття наробити стільки всього, щоб відбулися такі кардинальні зміни. З погляду міжнародної політики та безпеки – неймовірний крен. Все, що було досягнуто росією після падіння СРСР, обнулено. При цьому росія зовсім не СРСР — ні по потенціалу, ні по економіці, ні по воєнці, ні за міжнародною вагою. Але намагається корчити із себе саме СРСР.

Зрештою, судячи зі стратегічних програм, все повернулося назад. Тридцять років після розвалу СРСР, ставилося питання – для чого потрібне НАТО, створене свого часу для протистояння Союзу. І ось вам – відповідь.

Історична подія – і узгодження прийняття до Альянсу Швеції та Фінляндії.

Якщо рішення про визнання росії головною загрозою НАТО повертає нас приблизно на 30 років тому, то це приблизно на 80 років.

А якщо брати глобально, то гегемонія Швеції в Балтійському морі закінчилася на початку 18 століття після Північної війни. І після цього Швеція ніколи не загрожувала росії, ніколи не була її противником. Як і Фінляндія після зимової війни 1939-1940 років. А тепер ядерна зброя, яку так боялася рф, теоретично може з’явитися менш ніж за 100 км від Санкт-Петербурга.

Та й те, що протягом року натовські з’єднання в Європі збільшуються з 40 до 300 тисяч – до часів Холодної війни – неймовірно потужний крок. Враховуючи переважну перевагу країн Альянсу в техніці, літаках, решті, а тепер ще й таке збільшення особового складу, будь-яка не ядерна війна з НАТО для росії – від початку програна.

Ну і вже зрозуміло, що якщо Україна переможе росію (щоправда, ніхто поки що не знає, що саме вважатиметься перемогою), то наша країна може подати заявку на членство в НАТО. І та, швидше за все, буде задоволена. Тому що мати у своїх лавах державу з бойовим досвідом протистояння з росією, з найбільшою загартованою армією буде лише на користь Альянсу.