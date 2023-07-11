Украину пока не будут приглашать в НАТО, но есть и хорошая новость - что узнали СМИ

Украина пыталась дожать Альянс, но в итоге стороны сошлись на компромиссном варианте

Страны НАТО пока не станут приглашать Украину к переговорам о членстве в Альянсе, однако обещают сделать это, когда достигнут консенсуса по этому вопросу и когда позволят условия. Вместе с тем пункт о необходимости получения ПДЧ будет убран.

Как информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники, об этом будет идти речь в итоговом коммюнике саммита в Литве.

"Мы отправим приглашение, когда союзники согласятся и будут выполнены условия", — будет сказано в коммюнике.

При этом страны Альянса согласились в том, что Украина может присоединиться к военно-политическому блоку без Плана действий по членству (ПДЧ). Впрочем, источники издания не исключают, что текст итогового коммюнике может быть изменен.

Тем временем корреспондент "Телеграфа" Юлия Забелина, которая находится на саммите в Вильнюсе, сообщает, что Украина хотела добиться приглашения без любых условий, однако союзники все же поставили требование о "проведении реформ". Эту формулировку в НАТО считают "компромиссным вариантом".

В основном на этом такой формулировке настаивали США.

"Приглашая Украину в НАТО сейчас, страны-члены по сути, согласились бы с тем, что Альянс уже принимает участие в войне, которая непонятно когда завершится и это бросало бы тень на его способности", — отметили собеседники "Телеграфа".

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Украина должна выполнить ряд условий для вступления в НАТО, но каких именно — он не уточнил.