Україну поки що не запрошуватимуть до НАТО, але є й хороша новина – що дізналися ЗМІ

Україна намагалася дотиснути Альянс, але зрештою сторони зійшлися на компромісному варіанті

Країни НАТО поки не запрошуватимуть Україну до переговорів про членство в Альянсі, проте обіцяють зробити це, коли досягнуть консенсусу з цього питання і коли дозволять умови. Водночас пункт про необхідність отримання ПДЧ буде прибрано.

Як інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на свої джерела, про це йтиметься у підсумковому комюніке саміту в Литві.

"Ми надішлемо запрошення, коли союзники погодяться і будуть виконані умови", — буде сказано в комюніке.

При цьому країни Альянсу погодилися, що Україна може приєднатися до військово-політичного блоку без Плану дій щодо членства (ПДЧ). Втім, джерела видання не виключають, що текст підсумкового комюніке може бути змінено.

Тим часом кореспондент "Телеграфа" Юлія Забєліна, яка перебуває на саміті у Вільнюсі, повідомляє, що Україна хотіла домогтися запрошення без будь-яких умов, проте союзники все ж таки поставили вимогу про "проведення реформ". Це формулювання в НАТО вважають "компромісним варіантом".

Здебільшого на такому формулюванні наполягали США.

"Запрошуючи Україну в НАТО зараз, країни-члени по суті погодилися б з тим, що Альянс уже бере участь у війні, яка незрозуміло коли завершиться і це кидало б тінь на його здібності", — зазначили співрозмовники "Телеграфа".

Як повідомлялося раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Україна має виконати низку умов для вступу до НАТО, але яких саме він не уточнив.