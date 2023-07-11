Запрошення до НАТО не буде: Столтенберг розповів, що отримає Україна на саміті

Україну продовжать підтримувати у війні з росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на саміті у Вільнюсі висловився про запрошення України до Альянсу. За його словами, щоб його отримати, потрібна згода всіх країн-членів, а Україна має виконати низку умов, але яких саме він не уточнив.

Про це Генсек Альянсу заявив під час виступу на саміті. Натомість країни-члени НАТО прийняли пакет підтримки для України.

Як передає кореспондент "Телеграфа" Юлія Забєліна, яка зараз перебуває у Вільнюсі, співрозмовники з дипломатичних кіл кажуть, що запрошуючи Україну в НАТО зараз, країни члени по суті, погодились би з тим, що НАТО тоді б вже приймало участь у війні, яка незрозуміло коли завершиться. Це, на їх думку, кидало б тінь на спроможність НАТО.

Так, пакет підтримки передбачає скасування вимог щодо виконання плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Крім того, прийнято довгострокову програму військової допомоги на 500 млн доларів на рік, щоб модернізувати українську армію та перевести її повністю на стандарти НАТО. На додачу до цього запускається Рада Україна-НАТО, яка відіграватиме роль платформи у кризових ситуаціях. Перше засідання у такому форматі відбудеться вже завтра, 12 липня, за участю президента України Володимира Зеленського.

Щодо візиту президента України до Вільнюса, то Єнс Столтенберг анонсував сьогоднішню зустріч з ним. Раніше Володимир Зеленський анонсував двосторонні зустрічі на саміті НАТО.

"Ми зустрінемося сьогодні з ним (Зеленським – ред.). У нас також буде зустріч у рамках Ради Україна-НАТО завтра. Я представлю цей пакет із трьох елементів для наближення України до НАТО", – заявив Столтенберг.

Також Генсек НАТО зазначив, що на сьогодні головним завданням є припинення війни виключно перемогою України над росією. Якщо ж цього не станеться, то й мови про членство в НАТО може більше не йти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Джо Байден зробив заяву щодо членства України в НАТО. Він заявив, що країни, які входять до Альянсу, все вирішили вже.