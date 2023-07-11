"Слово "запрошення" для України буде": литовський депутат на саміті НАТО обнадіяв "Телеграф"

Для України, ймовірно, готують велику кількість умов

Глава оборонного комітету Литовського сейму Лаурінас Кащюнас з впевненістю вважає, що у підсумковому тексті комюніке, який до вечора 11 липня мають видати країни-члени НАТО, йтиметься про запрошення України до Альянсу та деякі умови.

Про це він сказав журналістці "Телеграфа" Юлії Забєліній у Вільнюсі, де проходить саміт НАТО.

Литовський депутат зазначив, що у тексті буде слово "запрошення", так само як і слово "умови" ("conditions"). Однак він підкреслив, що це неформальна інформація і підтверджувати її повинні інші особи.

Також Лаурінас Кащюнас додав, що у тексті буде велика кількість умов для України.

Зазначимо, що 11 липня у литовській столиці Вільнюс розпочався дводенний саміт НАТО, однією з головних тем якого має стати приєднання України до Альянсу. Однак поки що країни-члени оборонного союзу не озвучили тимчасові рамки або умови запрошення. За інформацією "Телеграфа", зараз ведуться активні обговорення щодо того, чи робити Україні офіційне запрошення до Альянсу. Цю інформацію частково підтвердив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Підсумковий текст комюніке по Україні має бути виданий увечері.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський зробив жорстку заяву щодо Альянсу та анонсував відверту розмову з країнами-союзниками. За його словами, дорогою до Вільнюса було отримано сигнали про обговорення формулювання без України. Гарант вважає це абсурдом.