Військова допомога, неясності з НАТО та обурення Зеленського: з чого розпочався саміт у Вільнюсі

Саміт НАТО вже офіційно розпочався

У Вільнюсі стартував саміт НАТО. Основна інтрига зараз розгортається навколо тексту підсумкового комюніке, але поки що жоден із лідерів країн-членів Альянсу не дав жодної конкретики щодо часу чи умов запрошення України до оборонного союзу.

"Телеграф" зібрав головні новини та заяви з саміту у Вільнюсі до його початку, який відбудеться о 15:00 за Києвом.

Заяви НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг каже, що документ дасть позитивний сигнал на шляху України до членства, буде запропоновано план входження та пропозицію скасувати ПДЧ;

Ріші Сунак зазначив, що "тимчасових рамок немає на обрії";

Джо Байден каже, що союзники погодили формулювання щодо приєднання України. Але не поділився деталями;

SPIEGEL отримав абзац чернетки комюніке. Там уже згадуються умови вступу України до НАТО:

"Україні потрібно провести реформи у сферах демократії та взаємодії з НАТО";

"Ми готові надіслати запрошення Україні, якщо всі члени Альянсу погодяться, що умови виконані".

Реакція Зеленського

Президент України вже назвав абсурдним те, що немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України.

Союзники анонсували надання Україні нових пакетів допомоги

Франція надішле ракети великої дальності;

Німеччина виділяє 700 мільйонів євро, 2 пускові установки ЗРК Patriot, 25 танків Leopard 1A5, 20 тисяч артснарядів та 40 БМП Marder та інше;

Норвегія збільшила розмір фонду військової допомоги з 240 млн. до 930 млн. доларів.

Миротворча місія НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда припустив, що НАТО може направити в Україну миротворчу місію після закінчення війни.

Рада НАТО-Україна

Завтра відбудеться перше засідання Ради "Україна-НАТО". Його відвідає Зеленський.

Саміт офіційно розпочався

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