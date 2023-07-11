Військова допомога, неясності з НАТО та обурення Зеленського: з чого розпочався саміт у Вільнюсі
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Саміт НАТО вже офіційно розпочався
У Вільнюсі стартував саміт НАТО. Основна інтрига зараз розгортається навколо тексту підсумкового комюніке, але поки що жоден із лідерів країн-членів Альянсу не дав жодної конкретики щодо часу чи умов запрошення України до оборонного союзу.
"Телеграф" зібрав головні новини та заяви з саміту у Вільнюсі до його початку, який відбудеться о 15:00 за Києвом.
Заяви НАТО
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг каже, що документ дасть позитивний сигнал на шляху України до членства, буде запропоновано план входження та пропозицію скасувати ПДЧ;
- Ріші Сунак зазначив, що "тимчасових рамок немає на обрії";
- Джо Байден каже, що союзники погодили формулювання щодо приєднання України. Але не поділився деталями;
- SPIEGEL отримав абзац чернетки комюніке. Там уже згадуються умови вступу України до НАТО:
"Україні потрібно провести реформи у сферах демократії та взаємодії з НАТО";
"Ми готові надіслати запрошення Україні, якщо всі члени Альянсу погодяться, що умови виконані".
Реакція Зеленського
Президент України вже назвав абсурдним те, що немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України.
Союзники анонсували надання Україні нових пакетів допомоги
- Франція надішле ракети великої дальності;
- Німеччина виділяє 700 мільйонів євро, 2 пускові установки ЗРК Patriot, 25 танків Leopard 1A5, 20 тисяч артснарядів та 40 БМП Marder та інше;
- Норвегія збільшила розмір фонду військової допомоги з 240 млн. до 930 млн. доларів.
Миротворча місія НАТО
Президент Польщі Анджей Дуда припустив, що НАТО може направити в Україну миротворчу місію після закінчення війни.
Рада НАТО-Україна
Завтра відбудеться перше засідання Ради "Україна-НАТО". Його відвідає Зеленський.
Саміт офіційно розпочався
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