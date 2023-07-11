"Члени НАТО все вирішили": Байден висловився щодо України, а ЗМІ показали "чернетку" заяви НАТО

Реакція Зеленського може побічно підтверджувати правдивість "злитого" документа

Президент США Джо Байден під час саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що члени Альянсу вже погодили формулювання щодо інтеграції України до оборонного союзу.

"Це дуже важливий, критичний момент для України і питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути. Ніхто не знає ситуацію, з якою ви зіткнулися, краще, ніж ви. Це також важливий момент для Фінляндії та Швеції, їхній вступ до НАТО послідовний. Ваше лідерство (Байден звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, — ред.) дійсно має значення. Ми узгодили формулювання, які ви запропонували, які мають відношення до приєднання України до НАТО", — заявив президента США.

Водночас видання Spiegel опублікувало фрагмент із поточної редакції заяви НАТО щодо України. У ньому журналісти не знайшли конкретики щодо вступу чи хоча б запрошення до Альянсу. Вони зазначають, що вона нагадує обіцянки, які давали Україні у Бухаресті у 2008 році.

У тексті зазначено, що Україна може бути запрошена приєднатися до НАТО, лише якщо всі члени погодяться, що умови для цього дотримуються. Зокрема, це реформи у сфері демократії та оперативної сумісності з НАТО. Цей прогрес регулярно відстежуватимуть міністри закордонних справ.

"Ми готові направити запрошення Україні, якщо всі союзники погодяться, що умови будуть виконані", — йдеться у документі.

Варто зазначити, що це не фінальна версія заяви, і вона ще обговорюється союзниками. Однак побічно підтверджувати правдивість документа може жорстка заява Зеленського, яку він зробив по дорозі на саміт. Нагадаємо, що президент України назвав розвиток подій навколо нашої держави в НАТО "безпрецедентним та абсурдним".

Щоб не пропустити історичні події, які можуть відбутися на саміті НАТО, перейдіть за посиланням на онлайн-новину "Телеграфа". Там ми публікуємо всі останні новини щодо цього заходу.