"Члены НАТО все решили": Байден высказался по Украине, а СМИ показали "черновик" заявления НАТО

Реакция Зеленского может косвенно подтверждать правдивость "слитого" документа

Президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что члены Альянса уже согласовали формулировку по интеграции Украины в оборонный союз.

"Это очень важный, критический момент для Украины и вопроса НАТО, к которому вы продолжаете стремиться. Никто не знает ситуацию, с которой вы столкнулись, лучше, чем вы. Это также важный момент для Финляндии и Швеции, их вступление в НАТО последовательно. Ваше лидерство (Байден обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, — ред.) действительно имеет значение. Мы согласовали формулировки, которые вы предложили, которые имеют отношение к присоединению Украины к НАТО", — заявил президент США.

В то же время издание Spiegel опубликовало фрагмент из текущей редакции заявления НАТО по Украине. В нем журналисты не нашли конкретики по вступлению или хотя бы приглашению в Альянс. Они отмечают, что оно напоминает обещания, которые давали Украине в Бухаресте в 2008 году.

В тексте указано, что Украина может быть приглашена присоединиться к НАТО, только если все члены согласятся, что условия для этого соблюдены. В частности, это реформы в сфере демократии и оперативной совместимости с НАТО. Этот прогресс будут регулярно отслеживать министры иностранных дел.

"Мы готовы направить приглашение Украине, если все союзники согласятся, что условия будут выполнены", — говорится в документе.

Стоит отметить, что это не финальная версия заявления и оно еще обсуждается союзниками. Однако, косвенно подтверждать правдивость документа может жесткое заявление Зеленского, которое он сделал по пути на саммит. Напомним, что президент Украины назвал развитие событий вокруг нашего государства в НАТО "беспрецедентным и абсурдным".

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