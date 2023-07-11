Военная помощь, неясности с НАТО и возмущение Зеленского: с чего начался саммит в Вильнюсе
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Саммит НАТО уже официально начался
В Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Основная интрига сейчас разворачивается вокруг текста итогового коммюнике, но пока ни один из лидеров стран-членов Альянса не дал какой-либо конкретики относительно времени или условий приглашения Украины в оборонный союз.
"Телеграф" собрал главные новости и заявления с саммита в Вильнюсе к его началу, которое произойдет в 15:00 по Киеву.
Заявления НАТО
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что документ даст положительный сигнал на пути Украины к членству, будет предложен план вхождения и предложение отменить ПДЧ;
- Риши Сунак отметил, что "временных рамок нет на горизонте";
- Джо Байден говорит, что союзники согласовали формулировку по присоединению Украины. Но не поделился деталями;
- SPIEGEL получил абзац черновика коммюнике. Там уже упоминаются условия вступления Украины в НАТО:
"Украине нужно провести реформы в сферах демократии и взаимодействия с НАТО";
"Мы готовы прислать приглашение Украине, если все члены Альянса согласятся, что условия выполнены".
Реакция Зеленского
Президент Украины уже назвал абсурдным то, что нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины.
Союзники анонсировали предоставление Украине новых пакетов помощи
- Франция пришлет ракеты большой дальности;
- Германия выделяет 700 миллионов евро, 2 пусковые установки ЗРК Patriot, 25 танков Leopard 1A5, 20 тысяч артснарядов и 40 БМП Marder и прочее;
- Норвегия увеличила размер фонда военной помощи с 240 млн до 930 млн долларов.
Миротворческая миссия НАТО
Президент Польши Анджей Дуда допустил, что НАТО может направить в Украину миротворческую миссию после окончания войны.
Совет НАТО-Украина
Завтра состоится первое заседание Совета "Украина-НАТО". Его посетит Зеленский.
Саммит официально начался
Чтобы не пропустить исторические события, которые могут произойти на саммите НАТО, переходите по ссылке на онлайн-новость "Телеграфа". Там мы публикуем все последние новости по данному мероприятию.