Военная помощь, неясности с НАТО и возмущение Зеленского: с чего начался саммит в Вильнюсе

Саммит НАТО уже официально начался

В Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Основная интрига сейчас разворачивается вокруг текста итогового коммюнике, но пока ни один из лидеров стран-членов Альянса не дал какой-либо конкретики относительно времени или условий приглашения Украины в оборонный союз.

"Телеграф" собрал главные новости и заявления с саммита в Вильнюсе к его началу, которое произойдет в 15:00 по Киеву.

Заявления НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что документ даст положительный сигнал на пути Украины к членству, будет предложен план вхождения и предложение отменить ПДЧ;

Риши Сунак отметил, что "временных рамок нет на горизонте";

Джо Байден говорит, что союзники согласовали формулировку по присоединению Украины. Но не поделился деталями;

SPIEGEL получил абзац черновика коммюнике. Там уже упоминаются условия вступления Украины в НАТО:

"Украине нужно провести реформы в сферах демократии и взаимодействия с НАТО";

"Мы готовы прислать приглашение Украине, если все члены Альянса согласятся, что условия выполнены".

Реакция Зеленского

Президент Украины уже назвал абсурдным то, что нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины.

Союзники анонсировали предоставление Украине новых пакетов помощи

Франция пришлет ракеты большой дальности;

Германия выделяет 700 миллионов евро, 2 пусковые установки ЗРК Patriot, 25 танков Leopard 1A5, 20 тысяч артснарядов и 40 БМП Marder и прочее;

Норвегия увеличила размер фонда военной помощи с 240 млн до 930 млн долларов.

Миротворческая миссия НАТО

Президент Польши Анджей Дуда допустил, что НАТО может направить в Украину миротворческую миссию после окончания войны.

Совет НАТО-Украина

Завтра состоится первое заседание Совета "Украина-НАТО". Его посетит Зеленский.

Саммит официально начался

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