Франция передаст Украине дальнобойные ракеты: заявление Макрона

Франция поможет Украине с контрнаступлением

Франция, как и обещал её президент, передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия. Это должно помочь ВСУ в контрнаступлении.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Вильнюсе.

"Чтобы мы могли дать украинцам возможность наносить глубокие удары, сохраняя при этом ясность и последовательность нашей доктрины, мы решили поставить новые ракеты", — сказал Макрон.

Как стало известно, речь идет о крылатых ракетах SCALP-EG. Они представляют собой уже известные в Украине Storm Shadow, которые были переданы Великобританией, и всего лишь носят другое название.

Напомним, что крылатые ракеты Storm Shadow не имеют аналогов среди вооружения, имеющегося на данный момент у ВСУ. Их плюс в том, что они могут "работать" вне зоны видимости российских систем ПВО. Больше о том, что может это оружие вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что у Зеленского назвали три ключевые задачи дальнобойных ракет, которые появляются у ВСУ. Среди них "уменьшение потерь среди украинских воинов".

Также мы сообщали, что, когда Украина получила первые Storm Shadow у путина здорово возбудились.