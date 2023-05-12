Storm Shadow для Украины: у Зеленского назвали три ключевые задачи дальнобойных ракет

У Зеленского рассказали о значимости поставок ракет Storm Shadow

В команде президента Украины Владимира Зеленского высказались о передаче ВСУ дальнобойного ракетного оружия, в том числе — крылатых авиационных ракет Storm Shadow от Великобритании, способных преодолевать расстояние от 250 км.

Как заявил в интервью "24 каналу" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, ракеты, способные поражать цели врага на дистанции более 150 километров, являются важным инструментом.

По словам Подоляка, такое оружие поможет решать три ключевые задачи для украинской армии:

Они максимально приближают финал войны в пользу Украины

Они заметно уменьшают боеспособность оккупантов, так как могут уничтожать штабы и важные склады врага

Такие ракеты существенно понижают число потерь украинской армии.

Представитель Зеленского отметил, что отсрочка с передачей такого рода вооружения будет означать "перенесение войны на следующий этап".

"Это даст россии время на работу над ошибками и она станет более подготовленной. То есть, сегодня исторический момент, когда можно поставить точку в таком типе российской государственности", – заявил Подоляк.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в кремле отреагировали на передачу Украине дальнобойных ракет.