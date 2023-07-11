"Слово "приглашение" для Украины будет": литовский депутат на саммите НАТО обнадежил "Телеграф"

Глава оборонного комитета Литовского сейма Лауринас Кащюнас с уверенностью считает, что в итоговом тексте коммюнике, который к вечеру 11 июля должны выдать страны-члены НАТО, будет идти речь о приглашении Украины в Альянс и условиях.

Об этом он сказал журналистке "Телеграфа" Юлии Забелиной в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО.

Литовский депутат отметил, что в тексте будет слово "приглашение", так же как и слово "условия" ("conditions"). Однако в то же время он подчеркнул, что это неформальная информация и подтверждать ее должны другие лица.

Также Лауринас Кащюнас добавил, что в тексте будет большое количество условий для Украины.

Отметим, что 11 июля в литовской столице Вильнюс начался двухдневный саммит НАТО, одной из главных тем которого должно стать присоединение Украины к Альянсу. Однако пока страны-члены оборонного союза не озвучили временные рамки или условия приглашения. По информации "Телеграфа", сейчас ведутся активные обсуждения насчет того, делать ли Украине официальное приглашение в Альянс. Эту же информацию частично подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Итоговый текст коммюнике по Украине должен быть выдан вечером.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский сделал жесткое заявление насчет Альянса и анонсировал откровенный разговор со странами-союзниками. По его словам, по дороге в Вильнюс были получены сигналы об обсуждении формулировки без Украины. Гарант считает это абсурдом.