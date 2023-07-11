Радник Байдена переніс свій виступ: прямо зараз переписує комюніке по Україні — нардеп

Якщо фінальний текст вдасться переписати й за підсумком у ньому буде запрошення України до НАТО, це змінить світовий порядок

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван переніс свій виступ на саміті НАТО у Вільнюсі на завтра. Він мав відбутися прямо зараз, але дипломат сказав організаторам, що зробить це наступного дня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

“Чому? Є підтвердження, що прямо зараз Салліван переписує текст фінального комюніке. Це мегаісторія. Салліван – ключова людина в адміністрації Джо Байдена. Він радник з національної безпеки й, по суті, людина, яка відповідає за всю стратегію США у війні росії проти України", — підкреслив Гончаренко.

Нардеп додав, що зараз на наших очах твориться історія. Якщо справді вдасться переписати фінальний текст і за підсумком у ньому буде запрошення України до НАТО, це змінить світовий порядок.

До речі, перед цим The Guardian повідомляв, що президент України Володимир Зеленський до останнього намагається вмовити всіх союзників переписати підсумкове комюніке.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський жорстко відреагував на сигнал, отриманий шляхом до Вільнюса, про обговорення формулювання без України. Президент назвав такий поворот подій "безпрецедентним та абсурдним".