Советник Байдена перенес свое выступление: прямо сейчас переписывает комюнике по Украине - нардеп

Если финальный текст удастся переписать и по итогу в нем будет приглашение Украины в НАТО, это изменит мировой порядок

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан перенес свое выступление на саммите НАТО в Вильнюсе на завтра. Оно должно было состояться прямо сейчас, но он сказал организаторам, что сделает это на следующий день.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Почему? Есть подтверждение, что прямо сейчас Салливан переписывает текст финального коммюнике. Это мегаистория. Салливан – ключевой человек в администрации Джо Байдена. Он советник по национальной безопасности и, по сути, человек, отвечающий за всю стратегию США в войне россии против Украины", — подчеркнул Гончаренко.

Нардеп добавил, что прямо сейчас на наших глазах творится история. Если действительно удастся переписать финальный текст и по итогу в нем будет приглашение Украины в НАТО, это изменит мировой порядок.

К слову, перед этим The Guardian сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский до последнего пытается уговорить всех союзников переписать итоговое коммюнике.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский жестко отреагировал на сигнал, полученный по пути в Вильнюс, об обсуждениях формулировки без Украины. Президент назвал такой поворот событий "беспрецедентным и абсурдным".