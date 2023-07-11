НАТО без України — лише абревіатура — ветеран Юрій Гудименко

Ветеран Гудименко розповів, чи вплине ядерна загроза з боку Путіна на вступ України до НАТО

Україна обов’язково буде членом НАТО, бо без неї саме існування Альянсу на даному етапі розвитку не має сенсу. І цей вступ не залежить від переміщення президентом РФ ядерної зброї на територію Білорусі та намагання чергове шантажувати Захід.

Чи вплине ядерна загроза на вступ України до НАТО, розповів ветеран, громадський та політичний діяч, засновник ГО "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко в інтерв’ю телеканалу "Еспресо".

На його думку, Путін влаштував собі цугцванг, потрапив у ситуацію, де всі спроби виправити ситуацію лише погіршують її.

"Переміщення ядерної зброї до Білорусі має вплив на європейців, вони цього бояться. Але якщо Путін думає, що таким кроком зробить їх податливими, це не так. В очах світу він не є наступником СРСР. Він є невдахою, який розпочав програшну війну, порушив усі правила цивілізованого світу і повинен бути за це покараний", — запевнив Юрій Гудименко.

За словами ветерана, переміщення ядерної зброї та створення нових загроз для Європи не підсилює переговорної позиції Путіна, а тільки підтримує позицію України.

"Саме Україна робить те, для чого НАТО створювалося колись: стримувати апетити Москви та їх просування в бік Європи. Без України НАТО — лише абревіатура", — підсумував Гудименко.