НАТО без Украины – только аббревиатура – ветеран Юрий Гудыменко

Ветеран Гудыменко рассказал, повлияет ли ядерная угроза со стороны Путина на вступление Украины в НАТО

Украина обязательно будет членом НАТО, потому что без нее само существование Альянса на данном этапе развития не имеет смысла. И это вступление не зависит от перемещения президентом РФ ядерного оружия на территорию Беларуси и попытки очередного шантажирования Запада.

О том, повлияет ли ядерная угроза на вступление Украины в НАТО, рассказал ветеран, общественный и политический деятель, основатель ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко в интервью телеканалу "Эспрессо".

По его мнению, Путин устроил себе цугцванг, попал в ситуацию, где все попытки исправить ситуацию только усугубляют ее.

"Перемещение ядерного оружия в Беларусь имеет влияние на европейцев, они этого боятся. Но если Путин думает, что таким шагом сделает их податливыми, это не так. В глазах мира он не является преемником СССР. Он неудачник, начавший проигрышную войну, нарушивший все правила цивилизованного мира, и должен быть за это наказан", — заверил Юрий Гудыменко.

По словам ветерана, перемещение ядерного оружия и создание новых угроз для Европы не усиливает переговорную позицию Путина, а только поддерживает позицию Украины.

"Именно Украина делает то, для чего НАТО создавался когда-то: сдерживать аппетиты Москвы и их продвижение в сторону Европы. Без Украины НАТО — только аббревиатура", — подытожил Гудыменко.